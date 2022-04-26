Николаев вступился за Пугачеву и Галкина

Игорь Николаев прокомментировал в соцсети оскорбительные высказывания Маргариты Симоньян в адрес Максима Галкина. Композитор вступился за юмориста и его семью. При этом он предпочел не прибегать к оскорблениям. В частности, музыкант выразил Алле Пугачевой и Максиму Галкину свою любовь. Он также сказал, что его семья всегда с симпатией относилась к этой замечательной паре. Композитор также упомянул, что он в свое время был несказанно рад стать крестным отцом Лизы Галкиной.

Николаев также отметил, что много раз бывал в гостях у примадонны, где весело проводил время с ее дочкой Лизой и сыном Гарри. Музыканта удивлял Гарри умением играть на пианино. 62-летний композитор пожелал семейству Галкина и Пугачевой счастья, здоровья и благополучия.

«Наша семья вас любит и, конечно, с нетерпением ждет встречи!» — написал Николаев.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин были подвергнуты критике в связи с их отъездом в Израиль. Супругов уже назвали предателями, покинувшими страну в такое непростое время, пишет teleprogramma.pro .

Накануне Лайма Вайкуле также высказалась в поддержку своей подруги, Аллы Борисовны. 68-летняя певица заявила, что безмерно любит и уважает Аллу и Максима.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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