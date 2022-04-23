Иеромонах Фотий назвал основных звезд-предателей РФ на фоне спецоперации

Решение многих российских звезд об эмиграции прокомментировал в программе «Антонимы» иеромонах Фотий.

Он заявил, что считает их поведение предательским, и сравнил с Иудой.

По словам Фотия, большинство сбежавших из страны знаменитостей и ранее высказывались негативно в адрес властей России, восхваляя при этом Запад. В числе таких звезд иеромонах назвал Андрея Макаревича, Ивана Урганта, Максима Галкина и Аллу Пугачёву.

Но если в случае с Иваном Ургантом сделать однозначные выводы сложно, так как он, судя по его заявлениям, хочет жить в России, Андрей Макаревич, Максим Галкин и Алла Пугачева сбежали, «вильнув хвостом».

Священнослужитель отметил, что подобных действий не ожидал от многих из тех, кто оказался в числе покинувших страну. Их он назвал «двуличными», поскольку они пытались угодить «и нашим, и вашим».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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