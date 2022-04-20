Чулпан Хаматова выступила на митинге в Риге в поддержку Украины

Народная артистка России Чулпан Хаматова выступила в Риге на митинге в поддержку Украины. Во время выступления актриса театр и кино подошла к украинскому флагу и заявила, что она чувствует боль, которую испытывают украинцы.

Ранее стало известно, что после начала «спецоперации» на Украине 46-летняя актриса Чулпан Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года, покинула Россию и обосновалась в Латвии. Там она дала несколько интервью, в одном из которых призналась, что не нуждается в звании Народной артистки РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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