Чулпан Хаматова выступила на митинге в Риге в поддержку Украины

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Народная артистка России Чулпан Хаматова выступила в Риге на митинге в поддержку Украины. Во время выступления актриса театр и кино подошла к украинскому флагу и заявила, что она чувствует боль, которую испытывают украинцы.
Ранее стало известно, что после начала «спецоперации» на Украине 46-летняя актриса Чулпан Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года, покинула Россию и обосновалась в Латвии. Там она дала несколько интервью, в одном из которых призналась, что не нуждается в звании Народной артистки РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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