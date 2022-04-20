Промоутер оценил шансы Софии Ротару выступать с концертами в России

Концертный промоутер, пожелавший остаться неизвестным, оценил шансы украинской певицы Софи Ротару выступить на российской сцене. В частности, он заявил о том, что после того, как певица выступила против спецоперации на Украине, едва ли кто-то возьмется организовывать ее концерты на территории России.

Ротару могут пригласить на корпоративное мероприятие в России очень богатые граждане. Но для организации выступления потребуются немалые средства. По мнению промоутера, вряд ли какой-либо бизнесмен возьмет на себя столь крупные затраты. В этой связи можно сделать вывод о том, что концерты Софии Ротару в России в ближайшее время не предвидятся. Тем более, что российская публика, скорее всего, негативно отреагируют на новость о ее выступлении, пишет teleprogramma.pro .

Однако певица может поучаствовать в организованных российскими предпринимателями концертах, которые проведут в Турции или ОАЭ. Из-за проблем с логистикой в европейских странах Ротару спеть пока не сможет. Промоутер также предположил, что Ротару, как и другие артисты, попавши в «черный список», не останутся без денег, поскольку смогут найти другие концертные площадки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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