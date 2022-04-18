Несколько украинских звезд попали под запрет в России

Политолог Самойлов объяснил, что будет при задержании инструкторов НАТО в Мариуполе
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Более трех десятков украинских знаменитостей на протяжении ближайших 50 лет не смогут въехать на территорию России. Черный список появился в связи с тем, что несколько украинских звезд позволили себе негативные высказывания о России на фоне объявления военной спецоперации в Украине.
К таким персонам относятся Макс Барских, Монатик, Андрей Данилко, Светлана Лобода, Андрей Бедняков, доктор Комаровский и другие. На данный момент известно, что въезд в Россию официально запрещен блогеру Антону Птушкину.
Ранее стало известно о списке из 22 запрещенных звезд, в который попали Валерий Меладзе, Вера Брежнева и многие другие.
Отметим, что после начала спецоперации многие знаменитости негативно отреагировали на события в Украине. Они выступали против политического решения, но нашлись и те, кто начал напрямую оскорблять и рядовых россиян. Некоторые российские звезды уехали за границу и там продолжают нелестно высказываться о российской публике, благодаря которой они разбогатели.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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