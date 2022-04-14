Продюсер Клюкин: в России есть список запрещенных артистов

Оказывается, что в России есть список артистов, которых не позовут на концерты. Об этом рассказал музыкальный продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин. По его словам, в неофициальном списке значатся имена 22 неугодных музыкантов. Речь идет о знаменитостях, которые негативно отнеслись к спецоперации России в Украине. В основном это звезды шоу-бизнеса из Украины.

Организаторы концертных выступлений объяснили, что не могут рисковать репутацией, поэтому не станут приглашать этих звезд. При этом имена внесенных в список исполнителей не разглашаются.

Клюкину этот документ попал в руки в виде рукописного листа с фамилиями музыкантов, выступление которых в России нежелательно.

По словам продюсера, в список запрещенных артистов попали группа Океан Эльзы и певец Монатик. А недавно украинский поп-исполнитель Иван Дорн предупредил организаторов «Дикой мяты», что не приедет на фестиваль.

Клюкин отметил, что сейчас большинство украинских артистов не приезжают в Россию. То же самое происходит по аналогии и с российскими, которые не появляются в Украине, пишет nsn.fm .

Продюсер также рассказал, что отбор на музыкальный фестиваль «Дикую мяту» осуществляется «естественным образом».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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