Продюсер Клюкин: в России есть список запрещенных артистов

ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских военных в Краматорске
Издание «Русская весна» cообщает о том, что по карьерам в Краматорске, где засело большое количество бойцов ВСУ и...Подробнее
Оказывается, что в России есть список артистов, которых не позовут на концерты. Об этом рассказал музыкальный продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин. По его словам, в неофициальном списке значатся имена 22 неугодных музыкантов. Речь идет о знаменитостях, которые негативно отнеслись к спецоперации России в Украине. В основном это звезды шоу-бизнеса из Украины.
Организаторы концертных выступлений объяснили, что не могут рисковать репутацией, поэтому не станут приглашать этих звезд. При этом имена внесенных в список исполнителей не разглашаются.
Клюкину этот документ попал в руки в виде рукописного листа с фамилиями музыкантов, выступление которых в России нежелательно.
По словам продюсера, в список запрещенных артистов попали группа Океан Эльзы и певец Монатик. А недавно украинский поп-исполнитель Иван Дорн предупредил организаторов «Дикой мяты», что не приедет на фестиваль.
Клюкин отметил, что сейчас большинство украинских артистов не приезжают в Россию. То же самое происходит по аналогии и с российскими, которые не появляются в Украине, пишет nsn.fm.
Продюсер также рассказал, что отбор на музыкальный фестиваль «Дикую мяту» осуществляется «естественным образом».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Издание «Русская весна» cообщает о том, что по карьерам в Краматорске, где засело большое количество бойцов ВСУ и...Подробнее
Политолог Алексей Самойлов рассказал, что будет, если в Мариуполе задержат инструкторов НАТО. По его мнению, они сейчас...Подробнее
Сегодня, 16 апреля, телевизионный ведущий Иван Ургант отмечает собственное 44-летие. Последний выпуск его шоу «Вечерний...Подробнее
Представитель полка Нацгвардии «Азов» ( запрещен в РФ) Владислав Соболевский заявил о том, что потеря Мариуполя для...Подробнее
Мощный удар нанесли российские войска по позициям ВСУ. Видео с места удара записали украинские военные, передает...Подробнее
Появилась информация о том, что российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинскую танковую колонну. Об этом...Подробнее
Информационное онлайн издание ИА Rusvesna, которое ссылается на кадры видео записи и один из военных источников,...Подробнее
Военный эксперт Борис Рожин в интервью «Украина.ру» заявил, что судьба регионов Украины, которые находятся под...Подробнее
В понедельник, 18 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Западной Украине. Председатель Львовской областной военной...Подробнее
Российские военные воспользовались тем, что Украина выдала место ремонта бронетехники и нанесли по нему удар. В эфире...Подробнее
Комментировать