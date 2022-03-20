Кушанашвили резко высказался об отъезде Урганта из России

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За последний месяц на фоне украинских событий Россию покинули многие звезды, в том числе Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Вера Брежнева, Иван Ургант, Валерий Меладзе и многие другие. Отъезд некоторых из них прокомментировал эксцентричный телеведущий Отар Кушанашвили.
Журналист жестко высказался о звездах, которые улетели за границу в сложный для страны период. В частности, Кушанашвили возмутился отъезду Ивана Урганта, который к себе на передачу приглашал спортсменов, прославляющих Россию. Обсуждая отъезд Максима Галкина, Кушанашвили заявил:
«Максим Галкин – Божья тварь, я не трогаю тех, кого люблю. Но вот Иван Ургант! Урганту на вас ...!».
По словам журналиста, Урганту удалось заработать столько, что он может одалживать деньги банкирам, пишет ctnews.ru.
«Как-то у всех резко отпуск начался. В один день. Так получилось в этом году. В Кремле говорят «все уехавшие – предатели» - сказал он.
Сам Кушанашвили, у которого, помимо российского, есть и грузинский паспорт, несмотря на трудности, не собирается покидать Россию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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