Кушанашвили резко высказался об отъезде Урганта из России

Сегодня, 14:24

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Кушанашвили резко высказался об отъезде Урганта из России
Телеведущий Отар Кушанашвили

За последний месяц на фоне украинских событий Россию покинули многие звезды, в том числе Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Вера Брежнева, Иван Ургант, Валерий Меладзе и многие другие. Отъезд некоторых из них прокомментировал эксцентричный телеведущий Отар Кушанашвили. 

Журналист жестко высказался о звездах, которые улетели за границу в сложный для страны период. В частности, Кушанашвили возмутился отъезду Ивана Урганта, который к себе на передачу приглашал спортсменов, прославляющих Россию. Обсуждая отъезд Максима Галкина, Кушанашвили заявил: 

«Максим Галкин – Божья тварь, я не трогаю тех, кого люблю. Но вот Иван Ургант! Урганту на вас ...!». 

По словам журналиста, Урганту удалось заработать столько, что он может одалживать деньги банкирам, пишет ctnews.ru

«Как-то у всех резко отпуск начался. В один день. Так получилось в этом году. В Кремле говорят «все уехавшие – предатели» - сказал он.

Сам Кушанашвили, у которого, помимо российского, есть и грузинский паспорт, несмотря на трудности, не собирается покидать Россию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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