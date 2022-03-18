Остудин оценил перспективы артистов из Украины в России

Музыкальный критик Алексей Остудин рассказал о том, в какую ситуацию попали украинские и российские артисты. В частности, он отмечает, что украинские артисты предлагали российской публике хороший продукт. Многие из них солидарны с украинскими властями. Упоминая Макса Барских, Остудин подчеркнул, что ему придется искать для себя «новые площадки». Критик также заметил, что сейчас в России уже не продаются билеты на концерты многих украинских артистов. Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Андрей Данилко и многие другие вряд ли будут выступать в России. После начала спецоперации в украинской артистической среде царят антироссийские настроения.

Остудин сообщил, что ему удалось недавно пообщаться с Андреем Данилко. Как выяснилось, украинский шоумен остался в Киеве и вынужден прятаться от бомб в подвале, пишет mybryansk.ru .

Критик отметил, что Monatik перестал появляться на российской сцене, Барских успевал выступать и на родине, и в России, а Ани Лорак тяготела к российской публике. Лолите же запретили въезд в Украину, но ей удалось вывезти из Киева своих мать и дочь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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