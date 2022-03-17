Чибисов: Верка Сердючка продолжала выступать в России несмотря на русофобские высказывания

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Продюсер Кирилл Чибисов рассказал о том, что украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, давал концерты в России вплоть до недавних событий.
Чибисов подчеркнул, что Андрей Данилко позволял себе не раз делать русофобские заявления. Тем не менее, он выступал на корпоративах в России, получая от 150 до 200 тыс. евро за выступление.
И даже сейчас, если ему не закроют въезд в Россию, Андрей Данилко будет «петь и плясать» для российских граждан.
«Это у нас в России власти артистов любят, сюсюкаются с ними, дают звания и госзаказы, целуют во все щечки и закрывают глаза на шалости. А на Украине с 2014 года правительство смотрит на артистов и их заработки с лупой», — подчеркнул Чибисов.
Напомним, Россия начала 24 февраля военную спецоперацию на территории Украины. Андрей Данилко, по его словам, остался в Киеве и вынужден прятаться от ракет и бомб в подвале своего дома.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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