Сбежавшая из РФ Пугачева может лишиться замка в деревне Грязь

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Певица Алла Пугачева может лишиться своего замка в деревне Грязь. Эти слухи прокомментировал адвокат Андрей Князев, пишет 7days.ru.
После того как Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин с детьми покинули Россию, в соцсетях начали обсуждать, будут ли они вообще возвращаться из Израиля домой. Появилось даже сообщение, что они уже выставили на продажу свой замок.
Стоит отметить, что этим замком не раз хвастался Максим Галкин, публикуя фото и видео снятые как внутри него, так и на придомовой территории.
Андрей Князев подчеркнул, что действительно звездная чета может лишиться этой недвижимости. Это произойдет, если они накопят большой долг за коммунальные услуги.
Также их могут лишить недвижимости, если они будут признаны официально финансово несостоятельными. Но пока они оплачивают коммунальные услуги, то нет повода для того, чтобы лишать их этого замка, подчеркнул адвокат.
Стоит отметить, что Алла Пугачева и Максим Галкин уехали с детьми в Израиль. Они заявляют, что вскоре вернутся домой, а их поездка была давно запланирована.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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