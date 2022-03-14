Пугачеву и Галкина может погубить двойное гражданство

Аллу Пугачеву, Максима Галкина и других звезд может погубить двойное гражданство. Как известно, многие российские звезды шоу-бизнеса после начала спецоперации на Украине покинули территорию России, а некоторые даже сменили гражданство. Галкин и Пугачева оформили двойное гражданство и своим детям. Ради получения паспортов супругам пришлось купить недвижимость - дом на Кипре стоимостью в 2 млн долларов. По некоторым данным, новая недвижимость звездного семейства расположена рядом с морем в городе Лимассол. Теперь супруги могут воспользоваться безвизовым режимом со странами Евросоюза, Британией и Австралией.

Народная артистка и ее муж покинули страну и не сообщают, планируют ли вообще возвращаться.

У старшей дочери Пугачевой, Кристины Орбакайте тоже двойное гражданство. 20 лет назад певица получила латвийский паспорт благодаря родственной связи с бабушкой. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский получили гражданство Франции, а Анна Нетребко — Австрии. Иван Ургант и Эммануил Виторган получили израильские паспорта. По некоторым данным, рэпер Элджей подал документы на гражданство Кипра. Валерий Меладзе хочет получить паспорт гражданина Грузии. А Владимир Познер имеет гражданства России, Франции и США, пишет mk.ru .

Многие российские СМИ написали, что двойное гражданство Пугачевой, Галкина и других знаменитостей может вызвать негативную реакцию у отечественной публики, поскольку большинство простых граждан не могут себе позволить того же. Помимо этого, поведение многих селебрити контрастирует с их публичными высказываниями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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