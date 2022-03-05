«За что?!»: Доктор Мясников прервал молчание, обратившись к русским

Сегодня, 15:39

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«За что?!»: Доктор Мясников прервал молчание, обратившись к русским
Фото из открытых источников

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян стойко перенести выпавшие на их долю тяготы.

Он около недели не появлялся в соцсетях, но наконец-то прервал молчание и опубликовал большой пост, в котором обратился к согражданам, пишет Царьград.

То, что сейчас происходит на территории Украины, Мясников сравнил с раковой опухолью.

«Человек жил, строил планы, и вдруг у него обнаружили опухоль. И в жизни его все сразу изменилось! Он может плакать и кричать: «За что?! Не хочу!!! Верните мне мое здоровье!» - пишет Мясников.

Но в такой ситуации уже слова не помогут и необходимо пройти через болезненный процесс лечения, отказ от которого только усугубит ситуацию.

Также Мясников подчеркнул, что всегда важно заботиться о своем здоровье и избегать стрессовых ситуаций. В сложившихся обстоятельствах, по его словам, остается лишь стойко пережить происходящее и верить в лучшее будущее.

Стоит отметить, что из-за западных санкций, которые введены странами в ответ на действия РФ на территории Украины, в России, по словам экспертов, могут пропасть некоторые препараты, так как они ввозились из-за рубежа либо изготавливались на импортном сырье.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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