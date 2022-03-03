Певца Валерия Меладзе убирают с афиш после его высказываний по спецоперации РФ на Украине

В России начали отменять концерты певца Валерия Меладзе.

После того как он озвучил свою позицию касательно событий, которые происходят сейчас на Украине, в его адрес посыпались гневные комментарии от его же публики, пишет СтарХит . И теперь многие концерты Меладзе под угрозой срыва.

8 марта Валерий Меладзе должен был выступать в концертном зале «Барвиха» по случаю Международного женского дня. Даже при цене билетов от 20 до 60 тыс. рублей, их распродали.

Но после того как певец высказался о ситуации на Украине, поклонники пошли сдавать билеты и организаторы решили пока повременить с его концертом. Вместо Меладзе они пригласили выступить Александра Серова и Юрия Антонова.

Стоит отметить, что гневные комментарии получил и шоумен Максим Галкин после того как в соцсетях он высказал свое личное мнение по событиям на территории Украины. Его концерт в Архангельске тоже отменен.

По слухам, Галкин с Аллой Пугачевой и детьми покинули Россию. Но пока непонятно, отправились они на время из страны, либо уже не вернутся в Россию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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