Иосиф Пригожин резко прокомментировал скачок цен в магазинах

В отношении России продолжают вводиться новые санкции, на что РФ отвечает тем же, и это уже сказалось на ценах.

В сосцсетях пользователи пугают друг друга негативными прогнозами касательно дальнейшей ситуации, из-за чего у многих возникает желание снять все сбережения и закупиться впрок, в том числе и продуктами питания.

Но не всех волнует рост цен на продукты. Например, продюсер Иосиф Пригожин отметил, что давно на диете и не интересуется ценами на продукты, пишет Телепрограмма .

«Сейчас наше общество пытается «нажить», не заработать. И каждый пытающийся «нажить» обвиняет другого, что он тоже хочет так же. Это наш менталитет. А скупать ничего не надо. Или вы думаете, что завтра кому-то будут нужны «айфоны» по полмиллиона рублей, если на земле не наступит мир?» — сказал Пригожин.

Отметим: санкции в отношении РФ введены в этот раз из-за военной спецоперации, которую начала Россия на территории Украины 24 февраля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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