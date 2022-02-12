Певица Распутина платит за электричество 120 тыс. рублей в месяц

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В программе «Звезды сошлись» певица Маша Распутина рассказала о своих тратах на коммуналку.
Телеведущая Лера Кудрявцева нашла повод, чтобы упрекнуть Машу Распутину в бездумном отношении к деньгам. Оказалось, что как-то певица заплатила за электричество 120 тыс. рублей.
По словам певицы, за расходами в семье следит ее муж. Сколько он тратит на коммуналку Маша Распутина узнала только когда муж заболел и ей пришлось самой оплачивать счета, рассказывает ОСН.
«Всеми платежками в нашей семье занимается муж. Однажды, когда он болел, я заплатила за свет 120 тысяч рублей за месяц. Мне сказали, сколько надо заплатить, — я заплатила. Все. Я в это не вмешивалась», — призналась Распутина.
Кудрявцеву удивили такие большие расходы на электричество, и она предположила, что в доме певицы свет горит круглосуточно.
«Я хочу Машу наставить на путь истинный. Она платит и не знает, за что», — возмутилась Кудрявцева.
Обсуждая тему трат, Распутина отметила, что есть траты, которые она считает лишними. Например, для своего дома они с мужем наняли личную охрану, для которой построили рядом с особняком дом за 20 тыс. долларов. Но в итоге в коттеджном поселке поменялся управляющий, и за охрану пришлось платить отдельно.
Стоит отметить, что ранее Маша Распутина не раз признавалась, что не умеет экономить и готова потратить 20 тыс. рублей на маникюр.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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