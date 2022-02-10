Адвокат Жанна Маргулис рассказала о разделе наследства умершей актрисы Брик

Российский правозащитник Жанна Маргулис сообщила о деталях раздела имущества скончавшейся актрисы Евгении Брик. Адвокат указала, что в связи с отсутствием брачного договора все движимое и недвижимое имущество звезды перейдет в право наследования, передает «Телепрограмма».

Последние несколько лет актриса вместе с супругом Валерием Тодоровским и дочерью Зоей проживала в США, где и проходила сеансы химиотерапии. Адвокат пояснила, что при вступлении в брак Евгения Брик и Валерий Тодоровский не заключили брачный договор — соответственно, все имущество покойной перейдет по наследству.

«Если бы мы имели дело с брачным договором, то 50% всего имущества, нажитого в браке, относилось бы к супружеской доле. Но договора нет, и все имущество Евгении будет передано наследникам первой очереди — родители, дети и супруг», - прокомментировала правозащитник.

Жанна Маргулис добавила, что изменение права передачи наследства в данном случае может произойти только при наличии завещания от Евгении Брик — однако пока неизвестно, оставила ли умершая звезда особые распоряжения касательно своего имущества.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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