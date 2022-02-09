52-летний Иосиф Пригожин заявил, что вынужден откладывать деньги

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Известный российский продюсер рассказал о том, что отечественные звёзды обязаны нести бремя ответственности за созданные коллективы в тяжёлое время пандемии весьма достойно.
Иосиф Пригожин в который уже раз коснулся тематики финансовой составляющей жизни российского шоу-бизнеса в пандемию. Продюсер акцентировал внимание на том, что в нынешние времена артисты, как и многие россияне других профессий, проживают в эпоху «черного дня». Самое печальное в данной ситуации — что пока что просвета почти не видно и никто не может сказать, когда же это закончится.
«Ведь сейчас практически нет никакой стабильности во всём мире. Когда эта пандемия лишь начиналась — мы со всей ответственностью взвалили на себя ответственность: надо ведь сохранить и поддерживать свои коллективы. Поэтому мы, невзирая на нынешние трудности, просто должны нести достойно своё бремя», — объяснил свою позицию Иосиф Пригожин журналисту онлайн-издания «Телепрограмма».
При этом известный российский продюсер подчеркнул, что многие его коллеги не понимают своей ответственности и вообще сути происходящего. И поэтому просто занимаются критикой. Сам же Пригожин начал откладывать на «черный день», но у него большая семья, которая требует и расходов, и внимания.
Накануне, напомним, Иосиф Пригожин сравнил труд артистов с работой строителей и шахтеров. Как отметил продюсер, звезды работают не меньше других.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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