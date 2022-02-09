52-летний Иосиф Пригожин заявил, что вынужден откладывать деньги

Сегодня, 16:29

0

Image 16+
52-летний Иосиф Пригожин заявил, что вынужден откладывать деньги
Фото из открытых источников

Известный российский продюсер рассказал о том, что отечественные звёзды обязаны нести бремя ответственности за созданные коллективы в тяжёлое время пандемии весьма достойно. 

Иосиф Пригожин в который уже раз коснулся тематики финансовой составляющей жизни российского шоу-бизнеса в пандемию. Продюсер акцентировал внимание на том, что в нынешние времена артисты, как и многие россияне других профессий, проживают в эпоху «черного дня». Самое печальное в данной ситуации — что пока что просвета почти не видно и никто не может сказать, когда же это закончится. 

«Ведь сейчас практически нет никакой стабильности во всём мире. Когда эта пандемия лишь начиналась — мы со всей ответственностью взвалили на себя ответственность: надо ведь сохранить и поддерживать свои коллективы. Поэтому мы, невзирая на нынешние трудности, просто должны нести достойно своё бремя», — объяснил свою позицию Иосиф Пригожин журналисту онлайн-издания «Телепрограмма». 

При этом известный российский продюсер подчеркнул, что многие его коллеги не понимают своей ответственности и вообще сути происходящего. И поэтому просто занимаются критикой. Сам же Пригожин начал откладывать на «черный день», но у него большая семья, которая требует и расходов, и внимания. 

Накануне, напомним, Иосиф Пригожин сравнил труд артистов с работой строителей и шахтеров. Как отметил продюсер, звезды работают не меньше других.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

О болезни Евгении Брик не знали даже друзья: какие тайны хранила умершая актриса

Сегодня, 17:44

Брик и Валерий Тодоровский мечтали о втором ребенке

Сегодня, 17:44

Дочь Евгении Брик показала последний снимок с матерью

Сегодня, 17:04

52-летний Иосиф Пригожин заявил, что вынужден откладывать деньги

Сегодня, 16:29

Режиссер Валерий Тодоровский перестал выходить на связь после смерти жены Евгении Брик

Сегодня, 15:54

Откровенные фотографии известной модели попали в Сеть

Сегодня, 15:24

Дарья Чаруша поделилась воспоминаниями о скончавшейся Евгении Брик

Сегодня, 15:04

Раскрыты обстоятельства смерти Евгении Брик в Лос-Анджелесе

Сегодня, 12:59

«Оглушили»: коллеги шокированы смертью актрисы Евгении Брик

Сегодня, 12:24

Агент Евгении Брик подтвердила смерть актрисы и заявила, что та не болела коронавирусом

Сегодня, 11:54

Певица Азиза рассказала о своем неудачном опыте с суррогатным материнством

Вчера, 17:09

Никита Джигурда заявил, что смог простить измену супруге Марине Анисиной

Вчера, 13:49

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика

Вчера, 12:54

Волочкова воссоединилась со своим бывшим возлюбленным Олегом

9-02-2022, 16:24

Пригожин счел одинаково тяжелыми труд шахтера и работу артистов

9-02-2022, 13:29

Член-корреспондент РАН Чумаков: Заворотнюк удалили большую часть мозга

9-02-2022, 13:29

«Очень полная, с одутловатым лицом»: соседка сообщила, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк

9-02-2022, 13:29

Александр Жулин рассказал, почему ему было очень тяжело разводиться с Навкой

9-02-2022, 11:59

У тяжелобольной Заворотнюк частично парализована правая часть тела

9-02-2022, 11:29

Григорий Лепс отработал концерт в Новосибирске с высокой температурой

9-02-2022, 11:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика

Вчера, 12:54

0

Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...

Подробнее
Приспешники Беглова разогнали очереди в двух поликлиниках перед срежиссированным визитом губернатора

Приспешники Беглова разогнали очереди в двух поликлиниках перед срежиссированным визитом губернатора

9-02-2022, 15:23

0

На улицу выставили пациентов детской и взрослой поликлиник. Они пережидали визит губернатора на холоде. Очереди в сорок...

Подробнее
«Газпром» не «шутит» с Европой о ценах на газ

«Газпром» не «шутит» с Европой о ценах на газ

9-02-2022, 20:04

0

Специалист по энергетике Игорь Юшков отмечает, что в случае остановки поставок российского газа вся мировая газовая...

Подробнее
Новый законопроект Беглова о выделении бюджетных средств на праздники поддержали в ЗакСе

Новый законопроект Беглова о выделении бюджетных средств на праздники поддержали в ЗакСе

9-02-2022, 21:56

0

Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении одобрило инициативу губернатора Александра Беглова о выделении...

Подробнее
Будет еще одна индексация, рекордная. Пенсионеров РФ обрадовали решением по пенсиям

Будет еще одна индексация, рекордная. Пенсионеров РФ обрадовали решением по пенсиям

Вчера, 17:14

0

Для многих пенсионеров правительство готовит приятные изменения. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил...

Подробнее
Коммунальные службы «ошиблись» участком дороги в Петербурге

Коммунальные службы «ошиблись» участком дороги в Петербурге

Вчера, 13:57

0

Житель Петербурга 26 января прислал заявку на портал «Наш Санкт-Петербург» с просьбой убрать снег на улице Декабристов,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Петербурге растут показатели смертности от коронавируса

В Петербурге растут показатели смертности от коронавируса

8-02-2022, 19:21

0

В городе на Неве сохраняется тяжелая эпидемиологическая ситуация. По последним данным штаба по борьбе с COVID-19, число...

Подробнее
СК Петербурга завёл уголовное дело в отношении руководителя отдела администрации Красносельского района

СК Петербурга завёл уголовное дело в отношении руководителя отдела администрации Красносельского района

9-02-2022, 20:34

0

Оперативниками экономической полиции Красносельского района Санкт-Петербурга проводится серия обысков, связанных с...

Подробнее
Сильно не торопился: о том, что его квартиру обокрали, дознаватель из Петербурга сообщил только через две недели

Сильно не торопился: о том, что его квартиру обокрали, дознаватель из Петербурга сообщил только через две недели

9-02-2022, 11:09

0

Накануне полицейские из Невского района Северной столицы приступили к расследованию квартирной кражи, о которой узнали...

Подробнее
Пенсионерам в России старше 55 и 60 лет сообщили условия для получения выплаты от соцзащиты

Пенсионерам в России старше 55 и 60 лет сообщили условия для получения выплаты от соцзащиты

9-02-2022, 20:49

0

Специалисты соцзащиты сообщили российским пенсионерам о денежной выплате, оформить которую необходимо как можно быстрее...

Подробнее