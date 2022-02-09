Дарья Чаруша поделилась воспоминаниями о скончавшейся Евгении Брик

Актриса, певица и режиссер Дарья Чаруша призналась, что ее, как и многих, смерть Евгении Брик застала врасплох. Чаруша вспоминает о 40-летней коллеге как о великолепном и талантливом человеке.

«Она была великолепная, очень светлая, добрая, радостная, талантливая, красивая. Ничего больше и не скажешь», — сказала певица.

Чаруше и Брик приходилось встречаться на съемочной площадке, хотя они не были подругами. По словам певицы, Брик была доброжелательной и отлично общалась со всеми коллегами. Ранее агент Евгении Брик Елена Брагина заявила, что причиной смерти актрисы стал вовсе не коронавирус. Есть мнение о том, что у кинозвезды диагностировали онкозаболевание.

О смерти жены режиссера Валерия Тодоровского ранее сообщила журналистка Катерина Гордеева. По ее словам, Евгения скончалась после продолжительной болезни, которую скрывала от публики. Евгения Брик была участницей многих кинопроектов.

Среди самых популярных работ актрисы значатся роли в фильмах «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Елки 1914» и многие другие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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