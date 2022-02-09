Дарья Чаруша поделилась воспоминаниями о скончавшейся Евгении Брик

Сегодня, 15:04

0

Image 16+
Дарья Чаруша поделилась воспоминаниями о скончавшейся Евгении Брик
Актриса, певица и режиссер Дарья Чаруша

Актриса, певица и режиссер Дарья Чаруша призналась, что ее, как и многих, смерть Евгении Брик застала врасплох. Чаруша вспоминает о 40-летней коллеге как о великолепном и талантливом человеке. 

«Она была великолепная, очень светлая, добрая, радостная, талантливая, красивая. Ничего больше и не скажешь», — сказала певица.

Чаруше и Брик приходилось встречаться на съемочной площадке, хотя они не были подругами. По словам певицы, Брик была доброжелательной и отлично общалась со всеми коллегами. Ранее агент Евгении Брик Елена Брагина заявила, что причиной смерти актрисы стал вовсе не коронавирус. Есть мнение о том, что у кинозвезды диагностировали онкозаболевание.

О смерти жены режиссера Валерия Тодоровского ранее сообщила журналистка Катерина Гордеева. По ее словам, Евгения скончалась после продолжительной болезни, которую скрывала от публики. Евгения Брик была участницей многих кинопроектов.

Среди самых популярных работ актрисы значатся роли в фильмах «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Елки 1914» и многие другие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

О болезни Евгении Брик не знали даже друзья: какие тайны хранила умершая актриса

Сегодня, 17:44

Брик и Валерий Тодоровский мечтали о втором ребенке

Сегодня, 17:44

Дочь Евгении Брик показала последний снимок с матерью

Сегодня, 17:04

52-летний Иосиф Пригожин заявил, что вынужден откладывать деньги

Сегодня, 16:29

Режиссер Валерий Тодоровский перестал выходить на связь после смерти жены Евгении Брик

Сегодня, 15:54

Откровенные фотографии известной модели попали в Сеть

Сегодня, 15:24

Дарья Чаруша поделилась воспоминаниями о скончавшейся Евгении Брик

Сегодня, 15:04

Раскрыты обстоятельства смерти Евгении Брик в Лос-Анджелесе

Сегодня, 12:59

«Оглушили»: коллеги шокированы смертью актрисы Евгении Брик

Сегодня, 12:24

Агент Евгении Брик подтвердила смерть актрисы и заявила, что та не болела коронавирусом

Сегодня, 11:54

Певица Азиза рассказала о своем неудачном опыте с суррогатным материнством

Вчера, 17:09

Никита Джигурда заявил, что смог простить измену супруге Марине Анисиной

Вчера, 13:49

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика

Вчера, 12:54

Волочкова воссоединилась со своим бывшим возлюбленным Олегом

9-02-2022, 16:24

Пригожин счел одинаково тяжелыми труд шахтера и работу артистов

9-02-2022, 13:29

Член-корреспондент РАН Чумаков: Заворотнюк удалили большую часть мозга

9-02-2022, 13:29

«Очень полная, с одутловатым лицом»: соседка сообщила, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк

9-02-2022, 13:29

Александр Жулин рассказал, почему ему было очень тяжело разводиться с Навкой

9-02-2022, 11:59

У тяжелобольной Заворотнюк частично парализована правая часть тела

9-02-2022, 11:29

Григорий Лепс отработал концерт в Новосибирске с высокой температурой

9-02-2022, 11:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика

Вчера, 12:54

0

Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...

Подробнее
Приспешники Беглова разогнали очереди в двух поликлиниках перед срежиссированным визитом губернатора

Приспешники Беглова разогнали очереди в двух поликлиниках перед срежиссированным визитом губернатора

9-02-2022, 15:23

0

На улицу выставили пациентов детской и взрослой поликлиник. Они пережидали визит губернатора на холоде. Очереди в сорок...

Подробнее
«Газпром» не «шутит» с Европой о ценах на газ

«Газпром» не «шутит» с Европой о ценах на газ

9-02-2022, 20:04

0

Специалист по энергетике Игорь Юшков отмечает, что в случае остановки поставок российского газа вся мировая газовая...

Подробнее
Новый законопроект Беглова о выделении бюджетных средств на праздники поддержали в ЗакСе

Новый законопроект Беглова о выделении бюджетных средств на праздники поддержали в ЗакСе

9-02-2022, 21:56

0

Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении одобрило инициативу губернатора Александра Беглова о выделении...

Подробнее
Будет еще одна индексация, рекордная. Пенсионеров РФ обрадовали решением по пенсиям

Будет еще одна индексация, рекордная. Пенсионеров РФ обрадовали решением по пенсиям

Вчера, 17:14

0

Для многих пенсионеров правительство готовит приятные изменения. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил...

Подробнее
Коммунальные службы «ошиблись» участком дороги в Петербурге

Коммунальные службы «ошиблись» участком дороги в Петербурге

Вчера, 13:57

0

Житель Петербурга 26 января прислал заявку на портал «Наш Санкт-Петербург» с просьбой убрать снег на улице Декабристов,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Петербурге растут показатели смертности от коронавируса

В Петербурге растут показатели смертности от коронавируса

8-02-2022, 19:21

0

В городе на Неве сохраняется тяжелая эпидемиологическая ситуация. По последним данным штаба по борьбе с COVID-19, число...

Подробнее
СК Петербурга завёл уголовное дело в отношении руководителя отдела администрации Красносельского района

СК Петербурга завёл уголовное дело в отношении руководителя отдела администрации Красносельского района

9-02-2022, 20:34

0

Оперативниками экономической полиции Красносельского района Санкт-Петербурга проводится серия обысков, связанных с...

Подробнее
Сильно не торопился: о том, что его квартиру обокрали, дознаватель из Петербурга сообщил только через две недели

Сильно не торопился: о том, что его квартиру обокрали, дознаватель из Петербурга сообщил только через две недели

9-02-2022, 11:09

0

Накануне полицейские из Невского района Северной столицы приступили к расследованию квартирной кражи, о которой узнали...

Подробнее
Пенсионерам в России старше 55 и 60 лет сообщили условия для получения выплаты от соцзащиты

Пенсионерам в России старше 55 и 60 лет сообщили условия для получения выплаты от соцзащиты

9-02-2022, 20:49

0

Специалисты соцзащиты сообщили российским пенсионерам о денежной выплате, оформить которую необходимо как можно быстрее...

Подробнее