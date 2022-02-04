Марина Голубкина рассказала, почему никогда не пойдет на шоу Малахова

Мария Голубкина подвергла беспощадной критике шоу, где телевизионным ведущим является Андрей Малахов. Актриса глубоко уверена, что в подобных телевизионных проектах затрагивают весьма сомнительные тематики. Эти темы, говорит Голубкина, абсолютно её не привлекают. Об этом рассказала «Телепрограмма».

«Меня никогда и никто не заставит пойти на передачу к Малахову. Быстрее я бы стала участницей шоу «Пусть говорят». Лучше уже посмеяться в эфире над внебрачными детьми. Я категорически не желаю становиться неотъемлемой частью всего этого действа в студии. Объясню, почему мне всё это неприятно: считаю ниже собственного достоинства находиться в обществе голубых, как яйца дрозда», — акцентировала внимание Мария Голубкина.

Поклонники не поняли всей глубины мысли актрисы: какова же истинная причина того, что артистка намекает на нетрадиционную сексуальную ориентацию Малахова, поскольку телеведущий давно состоит в браке и воспитывает ребенка. В ответ на соответствующий вопрос Голубкина ответила детской шуточной фразой «голубой, голубой, не хочу дружить с тобой».

Актриса ранее высказывалась о нелегкой судьбе Анастасии Волочковой. По словам Голубкиной, балерина всегда была слишком откровенной женщиной, что мешает ей при выборе спутников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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