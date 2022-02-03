Директор «Ленкома» Варшавер сообщил о болезни актрисы «Современника» Яковлевой

Сегодня, 18:29

0

Image 16+
Директор «Ленкома» Варшавер сообщил о болезни актрисы «Современника» Яковлевой
Фото из открытых источников

У актрисы театра и кино Елены Яковлевой на протяжении длительного периода времени отсутствует телефонная связь с поклонниками. Многие пользователи соцсетей в настоящее время чрезвычайно обеспокоены состоянием здоровья артистки. Яковлева исчезла из пабликов социальных сетей сразу же после того, как стало известно о её заболевании. Поклонники часто пишут на адрес популярной актрисы сообщения, где выражают своё сочувствие и просят о её возвращении на сцену и на страницы соцсетей. Прошёл уже целый месяц, как звёздная артистка прекратила публикацию своих новых постов. Пролить свет на пропажу Елены Яковлевой несколько помог ее коллега по творчеству, директор столичного театра «Ленком» Марк Варшавер. 

Худрук театра дал свой комментарий по факту отмены всех спектаклей с участием Яковлевой. Заодно он проговорился о ее плохом самочувствии. 

«В настоящее время московский театр «Современник» отменяет спектакль из-за того, что Елена Яковлева больна. В театральной постановке она одна в главной роли. Все, и спектакля нет. Я еще при любимом Марке Анатольевиче боролся за вторые составы», — цитирует его онлайн-издание «Комсомольская правда». 

Больше никаких подробностей о здоровье актрисы Елены Яковлевой Марк Варшавер не сообщил. Поклонники российской звезды выражают надежду на то, что уже скоро Яковлева начнет чувствовать себя лучше и вернется на сцену. 

Во время пандемии коронавируса многие звезды столкнулись с ухудшением здоровья. Певица Лолита Милявская не только заболела COVID-19, но и лишилась возможности участвовать в одном из проектов на «Муз-ТВ».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Директор «Ленкома» Варшавер сообщил о болезни актрисы «Современника» Яковлевой

Сегодня, 18:29

Лев Лещенко потратил около 5 млн рублей на вечеринку в честь 80-летия

Сегодня, 17:44

73-летний телеведущий Юрий Николаев раскрыл размер надбавки к пенсии

Сегодня, 16:09

Марк Варшавер назвал обвинения Александры Захаровой «домыслами тяжелобольного человека»

Сегодня, 15:19

Актриса Голубкина переживает за Собчак: «Ей могут настучать по сусалам»

Сегодня, 14:49

«Многие артисты врастают в стул попой»: Звезда «Склифосовского» Аверин раскритиковал коллег за непрофессионализм

Сегодня, 14:44

Артист Виктор Раков нелестно высказался о своем коллеге по «Ленкому» Дмитрии Певцове

Сегодня, 00:19

Солист группы «На-на» Вячеслав Жеребкин считает диабет у сына Дениса наказанием за собственные ошибки

Вчера, 15:49

Федосеева-Шукшина на публике обругала сына Алибасова за предложение жениться

Вчера, 14:49

Рустам Солнцев подтвердил подлинность слитого фото больной Анастасии Заворотнюк

Вчера, 12:14

Татьяна Кравченко: «То, что творит Александра Захарова, за гранью добра и зла»

3-02-2022, 23:24

Певец Виктор Салтыков рассказал об изменах в браке с первой женой Ириной

3-02-2022, 20:39

Анфиса Чехова считает беседу с Собчак ниже своего достоинства

3-02-2022, 15:59

Роза Сябитова заметила у себя феноменальные изменения после перенесенного коронавируса

3-02-2022, 15:49

Дубовицкая прокомментировала запрет дуэту «Кролики» выступать на Украине

3-02-2022, 14:54

Бывший жених Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов высказался по поводу их расставания

3-02-2022, 12:59

Адвокат Редько прокомментировал публикацию фото Заворотнюк

3-02-2022, 11:59

Народный артист РСФСР Лев Лещенко перечислил недостатки жизни в СССР

2-02-2022, 16:39

Избившего актера Павла Прилучного бизнесмена экстренно госпитализировали

1-02-2022, 23:39

Жулин назвал ошибкой измену Навке с Грищук

1-02-2022, 15:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

NetEase: российский РЭБ-комплекс мгновенно вывел из строя американский истребитель

NetEase: российский РЭБ-комплекс мгновенно вывел из строя американский истребитель

2-02-2022, 23:14

0

Боевые истребители Соединённых Штатов Америки F-22 и F-35 попали под воздействие системы радиоэлектронного подавления...

Подробнее
Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля

3-02-2022, 23:29

0

Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс....

Подробнее
Правительство предупредило: всех пенсионеров РФ ждет новая беда во втором полугодии

Правительство предупредило: всех пенсионеров РФ ждет новая беда во втором полугодии

Вчера, 16:39

0

Российские пенсионеры могут испытать новый финансовый кризис из-за продолжающегося роста инфляции — об этом сообщили...

Подробнее
Каждый получит по 7 тысяч рублей с 4 февраля. Деньги придут на карту «Мир»

Каждый получит по 7 тысяч рублей с 4 февраля. Деньги придут на карту «Мир»

3-02-2022, 16:29

0

С 4 февраля многие россияне получат по 7 тыс. рублей, если ранее они успели оформить карту национальной платежной...

Подробнее
Стоимость строительства одного койко-места в новом корпусе Боткинской больницы в 10 раз превышает среднюю по Петербургу 

Стоимость строительства одного койко-места в новом корпусе Боткинской больницы в 10 раз превышает среднюю по Петербургу 

Вчера, 15:57

0

Скорее всего кредитные махинации Смольного «опустошат» карманы петербуржцев на миллиарды рублей власти города решили...

Подробнее
Соседский конфликт в Ленинградской области закончился стрельбой и самоубийством

Соседский конфликт в Ленинградской области закончился стрельбой и самоубийством

3-02-2022, 10:39

0

Шестидесятисемилетний житель одного из многоквартирных домов города Мурино Ленинградской области, неоднократно...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эксперт Виноградов указал на незаконное складирование петербургского мусора в Ленобласти

Эксперт Виноградов указал на незаконное складирование петербургского мусора в Ленобласти

Вчера, 12:01

0

Петербургский мусор «загадочным образом» начал оседать на нелегальных свалках в Ленобласти при содействии компании «Эко...

Подробнее
Сатановский: В случае химатаки на Донбассе США будут уничтожены

Сатановский: В случае химатаки на Донбассе США будут уничтожены

3-02-2022, 15:54

0

Политолог Евгений Сатановский призвал США отказаться от использования химического оружия в случае начала войны на...

Подробнее
Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля

Сегодня, 16:34

0

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила россиянам неприятную новость. Граждан, получающих пенсии или другие...

Подробнее
Смольный выплатит предприятиям из петербургского «снежного картеля» более 8 миллиардов рублей

Смольный выплатит предприятиям из петербургского «снежного картеля» более 8 миллиардов рублей

3-02-2022, 19:38

0

На уборку Северной столицы в первые полгода будет выделено 8,12 миллиардов рублей. Контракты уже распределены между...

Подробнее