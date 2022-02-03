Директор «Ленкома» Варшавер сообщил о болезни актрисы «Современника» Яковлевой

У актрисы театра и кино Елены Яковлевой на протяжении длительного периода времени отсутствует телефонная связь с поклонниками. Многие пользователи соцсетей в настоящее время чрезвычайно обеспокоены состоянием здоровья артистки. Яковлева исчезла из пабликов социальных сетей сразу же после того, как стало известно о её заболевании. Поклонники часто пишут на адрес популярной актрисы сообщения, где выражают своё сочувствие и просят о её возвращении на сцену и на страницы соцсетей. Прошёл уже целый месяц, как звёздная артистка прекратила публикацию своих новых постов. Пролить свет на пропажу Елены Яковлевой несколько помог ее коллега по творчеству, директор столичного театра «Ленком» Марк Варшавер.

Худрук театра дал свой комментарий по факту отмены всех спектаклей с участием Яковлевой. Заодно он проговорился о ее плохом самочувствии.

«В настоящее время московский театр «Современник» отменяет спектакль из-за того, что Елена Яковлева больна. В театральной постановке она одна в главной роли. Все, и спектакля нет. Я еще при любимом Марке Анатольевиче боролся за вторые составы», — цитирует его онлайн-издание «Комсомольская правда».

Больше никаких подробностей о здоровье актрисы Елены Яковлевой Марк Варшавер не сообщил. Поклонники российской звезды выражают надежду на то, что уже скоро Яковлева начнет чувствовать себя лучше и вернется на сцену.

Во время пандемии коронавируса многие звезды столкнулись с ухудшением здоровья. Певица Лолита Милявская не только заболела COVID-19, но и лишилась возможности участвовать в одном из проектов на «Муз-ТВ».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700