Лев Лещенко потратил около 5 млн рублей на вечеринку в честь 80-летия

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1 февраля Лев Лещенко отметил свой 80-летний юбилей. Популярный эстрадный певец отпраздновал это событие с особым размахом, закатив шумную вечеринку. И только сегодня стали известны подробности торжества, которое проходило в столичном банкетном зале Lotte Hotel в закрытом режиме. На торжество были приглашены только самые близкие друзья Льва Валерьяновича.
Народного артиста РСФСР пришли поздравить Игорь Крутой, Олег Газманов, Николай Басков, Александр Буйнов, Лариса Долина, Наталья Королева и другие звезды. При входе в банкетный зал дежурила бригада медиков, которая брала у всех гостей экспресс-тест на коронавирус, пишет vokrug.tv.
В соцсетях появились кадры с праздника. О вечеринке можно сказать так: размах праздника и роскошь накрытых столов впечатляют. Гостей явно поразили дорогие закуски, элитный алкоголь, экзотические фрукты и разнообразие деликатесов.
«Икорочка черная, бурата прямо из Италии, колбаска красненькая, любимый оливьешка, экзотические фрукты», - поделилась впечатлениями Наташа Королева в Инстаграме.
Столичный бомонд повеселился до утра. Легендарный певец исполнял для гостей свои известные хиты, а гости пели для него. Когда Лещенко исполнял песню «Городские цветы», на сцену вышла его жена Ирина. Она преподнесла супругу эссе, в котором выразила свою безграничную любовь к нему. Не обошлось и без огромного белого торта со свечами, который под радостные возгласы гостей задул виновник торжества.
Как выяснилось, вся эта роскошь обошлась юбиляру в 5 млн рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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