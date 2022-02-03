73-летний телеведущий Юрий Николаев раскрыл размер надбавки к пенсии

NetEase: российский РЭБ-комплекс мгновенно вывел из строя американский истребитель
Боевые истребители Соединённых Штатов Америки F-22 и F-35 попали под воздействие системы радиоэлектронного подавления...Подробнее
73-летний телеведущий Юрий Николаев раскрыл журналистам размер надбавки к пенсии. В отличие от многих людей на заслуженном отдыхе, он на уровень доходов не жалуется.
Невзирая на то, что Николаев уже более десяти лет является пенсионером, он продолжает работать и получать зарплату. Выплачивают ему и пенсию, а также специальную надбавку к ней. Знаменитый ведущий программ «Утренняя почта» и «Утренняя звезда» - народный артист РФ.
«Получаю пенсию и надбавку 30 тысяч рублей как народный артист», - рассказал Юрий Николаев авторам Телеграмм-канала Абzац.
Телеведущий отметил, что зарплата все же у него больше, чем пенсия. Она позволяет жить безбедно.
Артист поблагодарил своих работодателей, которые позволяют ему, пенсионеру, работать на заслуженном отдыхе и не нуждаться в деньгах.
Юрий Николаев работает в штате Первого канала.
Авторы Телеграмм-канала подсчитали: средний размер московской пенсии составляет порядка 18 тысяч рублей, плюс надбавка за звание в размере 30 тысяч рублей. Таким образом, телеведущий может получать, помимо зарплаты, 50 000 рублей от государства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Боевые истребители Соединённых Штатов Америки F-22 и F-35 попали под воздействие системы радиоэлектронного подавления...Подробнее
Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс....Подробнее
«Невские новости» сообщили сегодня о деталях инцидента, который произошёл накануне в Красногвардейском районе...Подробнее
Российские пенсионеры могут испытать новый финансовый кризис из-за продолжающегося роста инфляции — об этом сообщили...Подробнее
Скорее всего кредитные махинации Смольного «опустошат» карманы петербуржцев на миллиарды рублей власти города решили...Подробнее
С 4 февраля многие россияне получат по 7 тыс. рублей, если ранее они успели оформить карту национальной платежной...Подробнее
Петербургский мусор «загадочным образом» начал оседать на нелегальных свалках в Ленобласти при содействии компании «Эко...Подробнее
Шестидесятисемилетний житель одного из многоквартирных домов города Мурино Ленинградской области, неоднократно...Подробнее
Политолог Евгений Сатановский призвал США отказаться от использования химического оружия в случае начала войны на...Подробнее
На уборку Северной столицы в первые полгода будет выделено 8,12 миллиардов рублей. Контракты уже распределены между...Подробнее
Комментировать