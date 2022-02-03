73-летний телеведущий Юрий Николаев раскрыл размер надбавки к пенсии

73-летний телеведущий Юрий Николаев раскрыл журналистам размер надбавки к пенсии. В отличие от многих людей на заслуженном отдыхе, он на уровень доходов не жалуется.

Невзирая на то, что Николаев уже более десяти лет является пенсионером, он продолжает работать и получать зарплату. Выплачивают ему и пенсию, а также специальную надбавку к ней. Знаменитый ведущий программ «Утренняя почта» и «Утренняя звезда» - народный артист РФ.

«Получаю пенсию и надбавку 30 тысяч рублей как народный артист», - рассказал Юрий Николаев авторам Телеграмм-канала Абzац.

Телеведущий отметил, что зарплата все же у него больше, чем пенсия. Она позволяет жить безбедно.

Артист поблагодарил своих работодателей, которые позволяют ему, пенсионеру, работать на заслуженном отдыхе и не нуждаться в деньгах.

Юрий Николаев работает в штате Первого канала.

Авторы Телеграмм-канала подсчитали: средний размер московской пенсии составляет порядка 18 тысяч рублей, плюс надбавка за звание в размере 30 тысяч рублей. Таким образом, телеведущий может получать, помимо зарплаты, 50 000 рублей от государства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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