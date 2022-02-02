Солист группы «На-на» Вячеслав Жеребкин считает диабет у сына Дениса наказанием за собственные ошибки

Солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин рассказал, что один из его сыновей, Денис, страдает сахарным диабетом. Однажды он даже угодил в реанимацию. Было это в 2016 году, когда родители даже не догадывались о страшном заболевании сына.

Мальчик был в саду. Воспитательница обратила внимание на то, что он стал слишком вялым, и посчитала необходимым сообщить об этом маме и папе.

Жеребкин и его жена не могли понять, что происходит с Денисом.

«У сына не было температуры. Медики приехали и уже поняли, что такое. Они измерили сыну сахар в крови. При норме сахара в крови четыре-пять единиц, у Дениса было 43… Его отвезли в реанимацию и диагностировали сахарный диабет первого типа», — рассказал Слава Жеребкин в интервью Борису Корчевникову.

Тогда музыкант пережил много страшных минут. Он решил, что болезнь сына - это наказание ему, отцу, за совершенные ошибки. При этом он не стал уточнять, за какие именно.

Жеребкин заверил, что его семья справляется с этим испытанием. Медики объяснили, что диабет - заболевание грозное, но с ним можно жить нормальной полноценной жизнью, если научиться контролировать.

Сейчас его сын Денис в норме. Мальчик любит теннис и катание на роликах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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