Солист группы «На-на» Вячеслав Жеребкин считает диабет у сына Дениса наказанием за собственные ошибки

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Солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин рассказал, что один из его сыновей, Денис, страдает сахарным диабетом. Однажды он даже угодил в реанимацию. Было это в 2016 году, когда родители даже не догадывались о страшном заболевании сына.
Мальчик был в саду. Воспитательница обратила внимание на то, что он стал слишком вялым, и посчитала необходимым сообщить об этом маме и папе.
Жеребкин и его жена не могли понять, что происходит с Денисом.
«У сына не было температуры. Медики приехали и уже поняли, что такое. Они измерили сыну сахар в крови. При норме сахара в крови четыре-пять единиц, у Дениса было 43… Его отвезли в реанимацию и диагностировали сахарный диабет первого типа», — рассказал Слава Жеребкин в интервью Борису Корчевникову.
Тогда музыкант пережил много страшных минут. Он решил, что болезнь сына - это наказание ему, отцу, за совершенные ошибки. При этом он не стал уточнять, за какие именно.
Жеребкин заверил, что его семья справляется с этим испытанием. Медики объяснили, что диабет - заболевание грозное, но с ним можно жить нормальной полноценной жизнью, если научиться контролировать.
Сейчас его сын Денис в норме. Мальчик любит теннис и катание на роликах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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