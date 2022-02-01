Анфиса Чехова считает беседу с Собчак ниже своего достоинства

Телеведущая Анфиса Чехова заявила о том, что считает беседу с Ксенией Собчак ниже своего достоинства.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем скандальном расследовании, посвященном информационным продуктам, которые предоставляют блогеры, упомянула Анфису Чехову, пишет СтарХит .

«Тратить свое время на конфликты мне совершенно не хочется. Я даже Собчак, которую считаю определенной величиной, не стала отвечать, когда в ее программе про инфоцыган промелькнула ссылка на мой сайт. Мой путеводитель к тому моменту даже не был снят! Получается, Ксения, не просмотрев мой курс, фактически причислила меня к инфоцыганам», - завила Анфиса Чехова

Она добавила, что готова разговаривать только «со своей аудиторией», а не с людьми, которые «жаждут хайпа на ровном месте».

Анфиса Чехова сейчас учит правильному похудению. Она с подросткового возраста знакома с проблемой лишнего веса, поэтому ей есть что рассказать о похудении. По словам телеведущей, тот продукт, который она подготовила, действительно способен изменить жизнь людей, страдающих от большого веса.

К тому же, по ее словам, та информация, которой она делится, позволит сохранить здоровье любому человеку, так как учит придерживаться здорового образа жизни.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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