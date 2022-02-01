Дубовицкая прокомментировала запрет дуэту «Кролики» выступать на Украине

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Ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая считает, что украинские власти «путают политику с творчеством». Так она прокомментировала запрет украинскому комическому дуэту - Владимиру Моисеенко и Владимиру Данильцу выступать на их родине.
Действительно юмористический дуэт «Кролики» не может давать концерты на территории Украины с 2015 года. Дубовицкая подчеркнула, что комики у себя на родине очень популярны, поэтому там ждут их выступлений. «Кролики» остаются ведущими шоуменами в этой стране, отметила телеведущая. Но на Украине зародившемуся в 1987 году дуэту не дают работать. Моисеенко и Данилец рассказали, что их запланированные выступления срывают, на концерты приходят агрессивно настроенные люди с коктейлями Молотова, пишет actualnews.org .
Сами народные артисты Украины, которых обвинили в украинофобии, объясняют такое решение присутствием их на съемках программ «страны-агрессора». Артистов также обвиняют в том, что они приняли участие в телемосте в эфире телеканала «Россия».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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