Дубовицкая пожаловалась на отсутствие выступлений у артистов «Аншлага»

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Еще в начале пандемии звезды шоу-бизнеса начали жаловаться на отсутствие концертов. Сейчас в связи с распространение омикрона многие артисты также отменяют выступления.
Так, ведущая юмористического шоу «Аншлага» Регина Дубовицкая с горечью рассказывает о том, что ее артисты из-за пандемии теряют квалификацию. Если спортсмен перестает готовиться к стартам, он теряет квалификацию, отметила ведущая и добавила, что такое также происходит и с артистами. По словам Дубовицкой, многие юмористы в стрессе из-за сложившейся ситуации. Ведущая отметила, что дело даже не в заработках, а в том, что выступления - это их жизнь, пишет sobesednik.ru.
Сама Дубовицкая не бедствует и даже помогает деньгами своим коллегам, ведь она живет не только с одних концертов. Ведущая участвует в выпуске программ, за что получает зарплату. Дубовицкая надеется, что пандемия, парализовавшая активную концертную деятельность многих знаменитостей, закончится к осени, хотя ей очень хочется, чтобы это случилось побыстрее.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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