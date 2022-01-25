Дубовицкая пожаловалась на отсутствие выступлений у артистов «Аншлага»

Сегодня, 14:04

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Дубовицкая пожаловалась на отсутствие выступлений у артистов «Аншлага»
Фото из открытых источников

Еще в начале пандемии звезды шоу-бизнеса начали жаловаться на отсутствие концертов. Сейчас в связи с распространение омикрона многие артисты также отменяют выступления.

Так, ведущая юмористического шоу «Аншлага» Регина Дубовицкая с горечью рассказывает о том, что ее артисты из-за пандемии теряют квалификацию. Если спортсмен перестает готовиться к стартам, он теряет квалификацию, отметила ведущая и добавила, что такое также происходит и с артистами. По словам Дубовицкой, многие юмористы в стрессе из-за сложившейся ситуации. Ведущая отметила, что дело даже не в заработках, а в том, что выступления - это их жизнь, пишет sobesednik.ru.

Сама Дубовицкая не бедствует и даже помогает деньгами своим коллегам, ведь она живет не только с одних концертов. Ведущая участвует в выпуске программ, за что получает зарплату. Дубовицкая надеется, что пандемия, парализовавшая активную концертную деятельность многих знаменитостей, закончится к осени, хотя ей очень хочется, чтобы это случилось побыстрее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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