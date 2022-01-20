Отец Началовой прокомментировал инициативу переименовать Ленинский проспект в честь дочери

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Идея переименовать Ленинский проспект в Москве в честь Юлии Началовой, скончавшейся от остановки сердца в 2019 году, отцу певицы не понравилась. Музыкальный продюсер Виктор Началов назвал этот замысел «бредом». Он даже сыронизировал на этот счет, спросив, а почему не Красную площадь. С его мнением солидарны и москвичи, которые сообщили об этом в соцсетях.
Жители столицы отмечают, что Юлия Началова не является достаточно знаменитой персоной, чтобы ее именем называть проспект. А некоторые предложили назвать в честь артистки какой-нибудь проезд в отдаленных от центра районах.
К слову, разговоры о переименовании Ленинского проспекта ведутся в Московской городской думе. Рассматриваются такие варианты, как «Проспект Высоцкого», «Проспект Гагарина», «Большая Калужская улица» и другие. А вот представители партии КПРФ по понятным причинам не хотят переименовывать проспект, пишет kinoafisha.info .
Добавим, что инициативная группа, выступающая за переименование Ленинского проспекта на проспект Юлии Началовой, предлагает присвоить умершей певице звание заслуженной артистки России посмертно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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