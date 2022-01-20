Полина Гагарина показала фанатам свой особняк за миллион долларов

В конце прошлого года популярная певица Полина Гагарина въехала в загородный дом после дорогостоящего ремонта. 34-летняя артистка в ходе экскурсии для фанатов показала результат строительных работ и представила впечатляющие дизайнерские решения.

В первую очередь поклонники певицы увидели прихожую с большим зеркалом в золоченой раме и удобной тумбой. Прихожая плавно перетекает в просторную гардеробную, куда ведут белоснежные двери со стеклянными вставками.

Затем Полина представила гостиную с высокими потолками и великолепной эксклюзивной подвесной люстрой, которую певица назвала своей гордостью. Люстру, выполненную из множества словно разлетающихся во все стороны кристаллов, певица считает настоящим произведением искусства. В оформленной в бежевых тонах гостиной размещены диван с зоной отдыха и обеденный стол. Полина с особым удовольствием показала шелковый ковер в гостиной. Такой же она постелила и в своей спальне.

Далее певица продемонстрировала своим подписчикам в Instagram две кухни. Одна предназначается для приема пищи, а другая для готовки. Артистка показала обеденную зону, где она с детьми любит поболтать за завтраком. Для готовки здесь есть отдельное помещение с рабочей зоной, мойкой и плитой.

Гагарина также похвасталась большим камином, украшенным зеркальной плиткой. Рядом с камином есть лестница, ведущая на второй этаж. Но вот второй этаж особняка, приобретенного за миллион долларов, гостеприимная хозяйка показывать не стала, однако и без того ее поклонники поняли, что новый дом певицы шикарный и уютный, пишет starhit.ru .

Здесь Гагарина планировала жить вместе с мужем Дмитрием Исхаковым и двумя детьми, но, как известно, год назад супруги расстались.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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