Шнуров придумал ответ на критику со стороны властей Санкт-Петербурга в свой адрес

Песня «Покаянная» от группы «Ленинград» это насмешливое извинение перед власть предержащими.

Сергей Шнуров после выхода в ротацию на Ютубе и других площадках его ролика на песню «Пока так», критикующую мусорный, снежный и ледяной коллапс в Санкт-Петербурге, получил массу гневных комментариев от представителей власти и примкнувших к ним.

В частности, Дмитрий Панов, депутат ЗакСа, призвал лишить Шнура права называть себя петербуржцем. Валерий Пикалев, вице-губернатор Северной столицы, отметил, что каждый гражданин Российской Федерации может оглашать собственные мысли, однако, не нужно «опускаться до примитивного хайпа».

Михаил Пиотровский, руководитель Государственного Эрмитажа, усмотрел в песне «Пока так» политический подтекст и назвал клип «атакой на город и его выходцев». Валерий Фокин, режиссер и худрук Александринского театра, сказал, что Шнуров пренебрежительно относится к воспитавшему и прославившему его городу.

В ответ на эту критику лидер группы «Ленинград» выпустил песню «Покаянная» с ироническими извинениями перед руководством Санкт-Петербурга и признанием, что это он разбросал мусор по городу и сосульки тоже его вина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700