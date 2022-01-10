Умерла 49-летняя актриса из сериалов «Петербургские тайны» и «Две судьбы» Сибирякова

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Московский драматический театр им. Пушкина на своей странице в Instagram сообщил о смерти российской актрисы театра и кино Екатерины Сибиряковой. Ее не стало в возрасте 49 лет.
«Трудно подобрать слова. Катя, такая яркая, талантливая, жизнерадостная. Мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким актрисы», – сказано в Instagram-публикации.
Причина смерти актрисы Екатерины Сибиряковой не называется.
Артистка была коренной москвичкой. На свет она появилась 1 октября 1972 года в Москве. Училась в Школе-студии МХАТ, которую закончила в 1993 году. После этого попала в труппу Театра им. Пушкина, в котором и служила доныне.
Российскому телезрителю актриса известна по сериалам «Петербургские тайны», «Две судьбы», «Закон и порядок».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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