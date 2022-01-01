Популярный актер Борис Щербаков пообещал серьезно поговорить с противницей вакцинации Марией Шукшиной

Вчера, 18:24

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Популярный актер Борис Щербаков пообещал серьезно поговорить с противницей вакцинации Марией Шукшиной
Фото из открытых источников

Борис Щербаков стал участником недавнего нового выпуска телевизионного проекта «Судьба человека», который показали на телеканале «Россия-1», пишет онлайн-издание «Телепрограмма». 

Популярный ещё в СССР, а затем и в Российской Федерации киноактёр Борис Щербаков рассказал: актриса Мария Шукшина, которая слишком рьяно распространяется на весь мир против прививок от вируса SARS-CoV-2, с высокой степенью вероятности, может находиться под сторонним влиянием каких-то деструктивных элементов. Разговаривая в студии с известным телеведущим данной программы Борисом Корчевниковым, артист высказал собственное предположение о том, что отрицательное отношение о вакцинации от коронавирусной инфекции российской актрисе навязали определённые силы либо кем-то нанятые, либо профинансированные тайными недругами России. Лично зная Марию Шукшину, Щербаков считает, что она незаурядного ума российская женщина и большой патриот своей страны. Артист пообещал серьёзно поговорить с антипрививочницей. Щербаков уверен, что после предметного разговора и на его личном примере актриса поменяет свою позицию. 

«Очевидно, что она сейчас находится под чьим-то влиянием. Под очень серьезным. Это очевидно. Потому что сама она умная девочка. Я позвоню и поговорю с ней. Серьезно поговорю с ней», — заявил Борис Щербаков. 

Напомним, что российская актриса Мария Шукшина выступает резко против вакцинации от коронавируса и на протяжении долгого времени распространяет эту идею в своих социальных сетях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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