В Петербурге умерла режиссер «Лунтика» Галина Воропай

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Как сообщили СМИ со ссылкой на сотрудников СПбГИКиТ, Галина Воропай скончалась в последние дни уходящего года. Ей было сорок девять лет. Причины смерти пока не сообщают.
По образованию Воропай была реставратором и педагогом. В начале двухтысячных, после окончания курсов, где она учалась на художника-аниматора, создательница «Лунтика» работала в студии «Мельница».
В течение семи лет художница трудилась над прославившим её мультсериалами – «Лунтик» и «Барбоскины», первые серии «Лунтика» были созданы по её сценариям. В двадцатом году Воропай приняла участие в работе над «Смешариками».
Помимо этого, её работу в качестве художника-аниматора зрители могли оценить в мультфильме «Алёша Попович и Тугарин змей», а в качестве режиссёра – в мультфильме про Федота-стрельца.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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