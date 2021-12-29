В Петербурге умерла режиссер «Лунтика» Галина Воропай

Как сообщили СМИ со ссылкой на сотрудников СПбГИКиТ, Галина Воропай скончалась в последние дни уходящего года. Ей было сорок девять лет. Причины смерти пока не сообщают.

По образованию Воропай была реставратором и педагогом. В начале двухтысячных, после окончания курсов, где она учалась на художника-аниматора, создательница «Лунтика» работала в студии «Мельница».

В течение семи лет художница трудилась над прославившим её мультсериалами – «Лунтик» и «Барбоскины», первые серии «Лунтика» были созданы по её сценариям. В двадцатом году Воропай приняла участие в работе над «Смешариками».

Помимо этого, её работу в качестве художника-аниматора зрители могли оценить в мультфильме «Алёша Попович и Тугарин змей», а в качестве режиссёра – в мультфильме про Федота-стрельца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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