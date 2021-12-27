Эдгард Запашный ответил на обвинения из-за QR-кодов: «Разделяют людей на два лагеря»

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Народный артист России, директор Большого Московского цирка, Эдгард Запашный прогнозирует для Запада будущую "точку кипения". Он высказал мнение, что тенденция на толерантность очень скоро доведет США и Европу до культурного кризиса. И в этот момент Россия выступит примером для западного мира.
Телеведущая на канале «Царьград», Елена Афонина, общаясь с артистом в программе "Интервью" упомянула о выложенном видео с выступлением немецкого цирка.
В 2020 году он поделился этим видео, чтобы поднять вопрос культурной деградации на Западе, среди своих подписчиков. На видео можно рассмотреть, как циркачи демонстрируют публике "трюки" с участием своих половых органов.
Артист считает такое шоу порнографией.
Запашный уверен, что совсем скоро такие тренды доведут западную культуру "до точки кипения".
«Тогда жители Европы сами увидят, что попали в тупик, "загадив толерантностью и Европу, и всю Землю".
Они будут искать примеры для подражания, и если Россия, как общество выстоит, то я уверен, они будут брать с нас пример и говорить: вот гляньте, как у них», - верит Эдгард Запашный.
Он уточняет, что и сейчас много артистов из Голливуда хотят себе сделать российское гражданство - причина в моральной усталости от разложения общества, которое прогрессирует в западных регионах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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