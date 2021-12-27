Эдгард Запашный ответил на обвинения из-за QR-кодов: «Разделяют людей на два лагеря»

Народный артист России, директор Большого Московского цирка, Эдгард Запашный прогнозирует для Запада будущую "точку кипения". Он высказал мнение, что тенденция на толерантность очень скоро доведет США и Европу до культурного кризиса. И в этот момент Россия выступит примером для западного мира.

Телеведущая на канале «Царьград», Елена Афонина, общаясь с артистом в программе "Интервью" упомянула о выложенном видео с выступлением немецкого цирка.

В 2020 году он поделился этим видео, чтобы поднять вопрос культурной деградации на Западе, среди своих подписчиков. На видео можно рассмотреть, как циркачи демонстрируют публике "трюки" с участием своих половых органов.

Артист считает такое шоу порнографией.

Запашный уверен, что совсем скоро такие тренды доведут западную культуру "до точки кипения".

«Тогда жители Европы сами увидят, что попали в тупик, "загадив толерантностью и Европу, и всю Землю".

Они будут искать примеры для подражания, и если Россия, как общество выстоит, то я уверен, они будут брать с нас пример и говорить: вот гляньте, как у них», - верит Эдгард Запашный.

Он уточняет, что и сейчас много артистов из Голливуда хотят себе сделать российское гражданство - причина в моральной усталости от разложения общества, которое прогрессирует в западных регионах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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