Один глаз стал больше другого. Поклонники подозревают, что от пластики у Пугачевой перекосило лицо

Вчера, 23:49

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Один глаз стал больше другого. Поклонники подозревают, что от пластики у Пугачевой перекосило лицо
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Из-за пластических операций и процедур для продления внешней молодости Алла Пугачева не выглядит на свой возраст, а ведь ей уже исполнилось 72 года. 

Для певицы общий наркоз запрещен медиками уже очень давно, но новшества современной медицины помогают ей с каждым годом становиться все моложе. 

Последняя небольшая пластика на лице певицы сыграла с ней плохую шутку, и лицо Пугачевой перекосило. 

Ассиметричное лицо на фотографиях с певицей заметили приверженцы творчества примадонны. Они утверждают, что оно при этом стало немного больше. 

Это свидетельствует о том, что кожный покров лица знаменитости уже не выходит оперировать без заметных последствий. Такое уже происходило с российской артисткой Людмилой Гурченко: ближе к своей кончине она уже не была похожа на саму себя, так ее перекроили.

Наверное, Аллу Пугачеву не сильно беспокоят такие нюансы нынешнего внешнего вида, потому что под каждым постом в социальной сети ей пишут сотни хороших комментариев. 

Буквально на днях в селе Грязь, в семейном замке пары, состоялся шумный праздник. Двойняшки Аллы и Максима собрались с друзьями отпраздновать наступающий Новый год. Пугачева как прекрасная хозяйка дома создала интересную и веселую новогоднюю вечеринку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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