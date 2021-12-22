Один глаз стал больше другого. Поклонники подозревают, что от пластики у Пугачевой перекосило лицо

Пенсионерам РФ решили выплатить разово по 10 000 рублей: названа дата
Получателям пенсионных выплат в Российской Федерации сообщили о том, что они имеют реальную возможность получить деньги...Подробнее
Из-за пластических операций и процедур для продления внешней молодости Алла Пугачева не выглядит на свой возраст, а ведь ей уже исполнилось 72 года.
Для певицы общий наркоз запрещен медиками уже очень давно, но новшества современной медицины помогают ей с каждым годом становиться все моложе.
Последняя небольшая пластика на лице певицы сыграла с ней плохую шутку, и лицо Пугачевой перекосило.
Ассиметричное лицо на фотографиях с певицей заметили приверженцы творчества примадонны. Они утверждают, что оно при этом стало немного больше.
Это свидетельствует о том, что кожный покров лица знаменитости уже не выходит оперировать без заметных последствий. Такое уже происходило с российской артисткой Людмилой Гурченко: ближе к своей кончине она уже не была похожа на саму себя, так ее перекроили.
Наверное, Аллу Пугачеву не сильно беспокоят такие нюансы нынешнего внешнего вида, потому что под каждым постом в социальной сети ей пишут сотни хороших комментариев.
Буквально на днях в селе Грязь, в семейном замке пары, состоялся шумный праздник. Двойняшки Аллы и Максима собрались с друзьями отпраздновать наступающий Новый год. Пугачева как прекрасная хозяйка дома создала интересную и веселую новогоднюю вечеринку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Получателям пенсионных выплат в Российской Федерации сообщили о том, что они имеют реальную возможность получить деньги...Подробнее
Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что дополнительно...Подробнее
О выплатах, которые пенсионерам стоит все же оформить до конца текущего года, рассказала пенсионный эксперт Анастасия...Подробнее
Российских пенсионеров ждет рекордный уровень индексации выплат в следующие годы, считают авторы PRIMPRESS . При этом...Подробнее
Все граждане Российской Федерации, которым пенсия перечисляется на банковскую карточку «Мир» от Сбербанка, могут...Подробнее
Гражданам РФ могут выплатить по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, если соответствующий законопроект будет...Подробнее
Новый бонус деньгами от Сбербанка в самый ближайший период времени сможет получить каждый гражданин Российской...Подробнее
Еще до конца текущего года денежные выплаты от государства получат отдельные категории граждан. Эксперты рассказали,...Подробнее
Депутат рассказал СМИ свою версию событий. По мнению Делягина, инициатором будут соседи и нападения на Россию нужно...Подробнее
Эксперт Сергей Власов рассказал о новой выплате 25 тысяч рублей пенсионерам по указу Путина Пенсионный эксперт Сергей...Подробнее
Комментировать