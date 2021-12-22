Один глаз стал больше другого. Поклонники подозревают, что от пластики у Пугачевой перекосило лицо

Из-за пластических операций и процедур для продления внешней молодости Алла Пугачева не выглядит на свой возраст, а ведь ей уже исполнилось 72 года.

Для певицы общий наркоз запрещен медиками уже очень давно, но новшества современной медицины помогают ей с каждым годом становиться все моложе.

Последняя небольшая пластика на лице певицы сыграла с ней плохую шутку, и лицо Пугачевой перекосило.

Ассиметричное лицо на фотографиях с певицей заметили приверженцы творчества примадонны. Они утверждают, что оно при этом стало немного больше.

Это свидетельствует о том, что кожный покров лица знаменитости уже не выходит оперировать без заметных последствий. Такое уже происходило с российской артисткой Людмилой Гурченко: ближе к своей кончине она уже не была похожа на саму себя, так ее перекроили.

Наверное, Аллу Пугачеву не сильно беспокоят такие нюансы нынешнего внешнего вида, потому что под каждым постом в социальной сети ей пишут сотни хороших комментариев.

Буквально на днях в селе Грязь, в семейном замке пары, состоялся шумный праздник. Двойняшки Аллы и Максима собрались с друзьями отпраздновать наступающий Новый год. Пугачева как прекрасная хозяйка дома создала интересную и веселую новогоднюю вечеринку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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