Билану диагностировали алкоголизм последней стадии

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Дима Билан не скрывает того, что употребляет горячительные напитки, но такое с ним случается редко, однако когда это происходит, он не может остановиться. Об этом певец откровенно рассказал Ксении Собчак в интервью. При этом 40-летний поп-исполнитель просит не считать его потерянным.
Надо сказать, что многие поклонники Билана догадывались, что их любимец прикладывается к бутылке, так как в последнее время он часто попадал в курьезные истории, которые приводили к скандалам. Например, на концерте в Казахстане поп-певец едва стоял на ногах. Аналогичная ситуация возникла и в 2019 году на концерте в Самаре. Тогда Билан извинился перед публикой и пообещал выступить бесплатно. То есть певец не раз выходил на сцену в неадекватном состоянии. Выходит, что фанаты певца не ошиблись: любимец публики действительно выпивает.
Как выяснилось, проблемы с алкоголем у Димы начались около четырех лет назад, а на фоне смертей многих коллег от ковида они только ухудшились.
Певец стал бороться с этой зависимостью сразу после того, как терапевт поставил ему диагноз «третья стадия алкоголизма». К слову, она считается самой тяжелой. Эта стадия характеризуется возникновением тяжелых психических и физиологических расстройств, деградацией и полной социальной дезадаптацией личности.
Сам Билан спокойно относится к этой проблеме, так как он знает своего врага в лицо.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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