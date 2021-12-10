Гонорар Пугачевой за выступление в новогоднюю ночь превышает 10 миллионов

Близятся новогодние праздники. В связи с этим в Сети появилась информация о расценках на новогодние выступления звезд российской эстрады.

Любителям ретро есть возможность пригласить к себе на елку примадонну. За это удовольствие нужно будет заплатить 10 млн рублей. Выступление короля эстрады Филиппа Киркорова стоит 8 миллионов рублей.

Для любителей рок-музыки есть предложения покруче, чем Киркоров: концерт группы «Ленинград», который обойдется в 15 млн рублей. Григорий Лепс ублажит души слушателей за 12 миллионов.

Неожиданно самым дорогим артистом оказался Андрей Губин. Дело в том, что он много лет не выступает и отказывается от любых предложений.

«Лет десять я регулярно получаю запросы на концерт Андрея Губина. Причем за любые деньги. И все эти десять лет Андрей Губин говорит "нет"», — сообщил концертный директор Юрий Борисов.

Понятно, что далеко не все могут потратить такие суммы. Есть и более бюджетные предложения. Полина Гагарина споет за 3,5 миллиона рублей, Глюкоза — за 1 миллион, Виктория Дайнеко - за 600 тысяч рублей, Алексей Глызин — за 450 тысяч.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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