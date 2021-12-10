Соседов объяснил нежелание российских звезд признаваться в своей ориентации

10-12-2021, 11:59

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Соседов объяснил нежелание российских звезд признаваться в своей ориентации
Музыкальный критик Сергей Соседов

Многие звезды российского шоу-бизнеса не спешат публично сообщать о своей сексуальной ориентации, потому что боятся потерять аудиторию, состоящую преимущественно из женщин. Об этом в рамках YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал известный музыкальный критик Сергей Соседов. 

Он пояснил, что артист создает о себе легенду, прибегая к возможностям PR. Зачастую в интернете придумываются какие-то невероятные истории, сказал критик. Звездам надо, чтобы СМИ о них писали и все о них говорили. Артист, придерживающийся нетрадиционной сексуальной ориентации, не спешит делать каминг-аут, чтобы не отпугнуть поклонниц. Такие признания могут негативным образом сказаться на карьере, пишет mk.ru.

Сам Соседов своей ориентации не скрывает, отмечая, люди и так давно обо всем догадались. 53-летний журналист живет с матерью и рад тому, что та не задает ему вопросов о женитьбе. Критик признался, что ему до сих пор не удалось по-настоящему кого-то полюбить или построить серьезные отношения. После того, как Сергей признался в своих сексуальных предпочтениях, он не почувствовал агрессию по отношению к себе. Родители тоже отреагировали на это спокойно, хотя, наверное, мама и папа догадывались об этом, сказал Соседов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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