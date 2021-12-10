Соседов объяснил нежелание российских звезд признаваться в своей ориентации

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
Многие звезды российского шоу-бизнеса не спешат публично сообщать о своей сексуальной ориентации, потому что боятся потерять аудиторию, состоящую преимущественно из женщин. Об этом в рамках YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал известный музыкальный критик Сергей Соседов.
Он пояснил, что артист создает о себе легенду, прибегая к возможностям PR. Зачастую в интернете придумываются какие-то невероятные истории, сказал критик. Звездам надо, чтобы СМИ о них писали и все о них говорили. Артист, придерживающийся нетрадиционной сексуальной ориентации, не спешит делать каминг-аут, чтобы не отпугнуть поклонниц. Такие признания могут негативным образом сказаться на карьере, пишет mk.ru.
Сам Соседов своей ориентации не скрывает, отмечая, люди и так давно обо всем догадались. 53-летний журналист живет с матерью и рад тому, что та не задает ему вопросов о женитьбе. Критик признался, что ему до сих пор не удалось по-настоящему кого-то полюбить или построить серьезные отношения. После того, как Сергей признался в своих сексуальных предпочтениях, он не почувствовал агрессию по отношению к себе. Родители тоже отреагировали на это спокойно, хотя, наверное, мама и папа догадывались об этом, сказал Соседов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
Новая стимулирующая выплата от государства может быть выплачена тем пенсионерам, которые прошли вакцинацию от...Подробнее
Завлабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Андрей Комиссаров рассказал о...Подробнее
Новые денежные выплаты получат семьи с детьми в феврале 2022 года. Данная выплата начисляется семьям при рождении...Подробнее
Блог-платформа The Gateway Pundit заявила о том, что после вакцинации от COVID-19 в мире умерли порядка 300...Подробнее
Россияне должны быть готовыми к обесцениванию рубля в ближайшие 6-8 месяцев. Такое предупреждение сделала аналитик...Подробнее
В Сбербанке сообщили о том, что некоторые россияне, являющиеся держателями карты данной кредитной организации, до конца...Подробнее
Эксперт Центра стратегических и международных исследований, полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан изложил для...Подробнее
В водах Керченского пролива российские военные перехватили украинский боевой корабль «Донбасс». Произошел этот инцидент...Подробнее
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» считают, что пенсионеры старше 70 лет в стране должны получать повышенную...Подробнее
Комментировать