Пугачева отреагировала на тяжелобольного Данилко на встрече с Вайкуле

Украинский артист Андрей Данилко, который долгое время выступал в образе Верки Сердючки, давно не выходит на сцену, хотя несколько лет назад он собирал стадионы, давал концерты и участвовал в шоу. Но, говорят, сейчас искрометный шоумен борется с серьезным заболеванием. Из-за гормонального сбоя Данилко располнел. Однако, судя по видео, опубликованном в инстаграме Лаймы Вайкуле, не все так плохо.

В кадрах можно заметить, что артист действительно набрал вес, но выглядит здоровым и счастливым. На видео Вайкуле с радостью встречает коллегу.

«Кто такой пришел ко мне в гости?!» — воскликнула певица, обнимая Данилко.

Как и Лайма, Андрей был в медицинской маске, поэтому разглядеть их улыбки не удалось, но было заметно, что они оба ликуют от того, что рады видеть друг друга, пишет 7days.ru .

Этим видео заинтересовались не только поклонники Вайкуле, но и знаменитости, такие как Алла Пугачева, которая не так часто заходит на страницы своих коллег.

«Андрюше привет от нас», — написала Примадонна.

В комментариях к видео отметились Любовь Успенская, Владимир Винокур и другие артисты. Все решили поделиться сердечком.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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