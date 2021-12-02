Пугачева отреагировала на тяжелобольного Данилко на встрече с Вайкуле

Пенсии для трех групп российских пенсионеров увеличат в 2022 году
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Украинский артист Андрей Данилко, который долгое время выступал в образе Верки Сердючки, давно не выходит на сцену, хотя несколько лет назад он собирал стадионы, давал концерты и участвовал в шоу. Но, говорят, сейчас искрометный шоумен борется с серьезным заболеванием. Из-за гормонального сбоя Данилко располнел. Однако, судя по видео, опубликованном в инстаграме Лаймы Вайкуле, не все так плохо.
В кадрах можно заметить, что артист действительно набрал вес, но выглядит здоровым и счастливым. На видео Вайкуле с радостью встречает коллегу.
«Кто такой пришел ко мне в гости?!» — воскликнула певица, обнимая Данилко.
Как и Лайма, Андрей был в медицинской маске, поэтому разглядеть их улыбки не удалось, но было заметно, что они оба ликуют от того, что рады видеть друг друга, пишет 7days.ru.
Этим видео заинтересовались не только поклонники Вайкуле, но и знаменитости, такие как Алла Пугачева, которая не так часто заходит на страницы своих коллег.
«Андрюше привет от нас», — написала Примадонна.
В комментариях к видео отметились Любовь Успенская, Владимир Винокур и другие артисты. Все решили поделиться сердечком.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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