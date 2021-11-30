Юлий Гусман назвал преступлением позицию Марии Шукшиной по вакцинации

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Антипрививочников раскритиковал телеведущий Юлий Гусман.
Он подчеркнул в эфире программы «Легенда», что негативно оценивает высказывания знаменитостей о вреде прививок от коронавируса. Со многими из них он знаком лично, и считает их добрыми и интеллигентными людьми, но принять их позицию касательно вакцинации он не может. Заявления против вакцинации, по его словам, оценивать иначе как преступление нельзя.
«Эти интеллигентные как бы люди, мои добрые знакомые, актеры, всякие писатели, они несут полный бред. Не в обиду никому, я очень люблю Машу Шукшину, я хорошо отношусь к другим участникам этих дел. Это преступление», - сказал Юлий Гусман.
Гусман добавил, что вакцинация – это, по сути, «лекарство от смерти», поскольку COVID-19 может стать причиной летального исхода. Тем не менее, многие, наслушавшись антипрививочников из числа знаменитостей, отказываются вакцинироваться.
В сложившейся ситуации, отметил Гусман, важно доверять действительно экспертным мнениям, людям, которые являются специалистами, а не прислушиваться к различным конспиративным теориям, или эмоциональным призывам тех, кто знаком с вакцинацией по публикациям в соцсетях и на конспирологических сайтах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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