Будто кукла: над тяжелобольным модельером Зайцевым издеваются, показывая публике

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На протяжении многих лет подряд популярный модельер Российской Федерации Вячеслав Зайцев борется с болезнью Паркинсона. Однако, несмотря на это, периодически, хотя и не так часто, знаменитый мастер выходит в свет на публику. Накануне он появился в Москве на показе мод, сообщает онлайн-издание 7Дней.ру.
Дочь подруги 83-летнего кутюрье Галины Гарафутдиновой Лючана поместила на страницах социальной сети Instagram отснятый видеоролик, где модельер общается со своими знакомыми. В ролике Вячеслав Михайлович сидел, окружённый поклонницами, неподвижно, ни на кого не реагируя. Зайцев даже не повернул своей головы в сторону женщин, которые с ним оживлённо разговаривали.
«Наш любимый Слава Зайцев», — лаконично подписала пост Лючана.
Напомним: сын тяжелобольного Зайцева считает, что сейчас жизнь 83-летнего мэтра контролирует Николай Головин, выдающий себя за его помощника. Самого звездного наследника лишили возможности общаться с отцом.
Некоторые известные люди, приближённые к миру бомонда, высказались о том, что в настоящее время знаменитый российский кутюрье выступает в качестве куклы на светских мероприятиях. Но недавно прозвучали и другие мнения о том, что Вячеслав Зайцев прошёл курс реабилитации от болезни Паркинсона и сейчас приступил к подготовке показа своей новой коллекции модной одежды. Как говорится, время покажет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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