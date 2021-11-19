Аксюта раскрыл планы завершить сезон «Голоса» без замены Градского

Сегодня, 12:54

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Аксюта раскрыл планы завершить сезон «Голоса» без замены Градского
Продюсер шоу «Голос» Юрий Аксюта

Продюсер шоу «Голос» Юрий Аксюта на эфире программы «Пусть говорят» рассказал, что на проекте «Голос» не собираются искать замену покойному наставнику Александру Градскому для дальнейших съемок.

«Прошло мало времени и говорить о таких вещах, мне кажется, рановато. Замены Александру Борисовичу нет – это надо понять и признать. Никто его не заменит, это невозможно. Как мы будем дальше доводить проект до финала, мы внимательнейшим образом подумаем и придем к какому-то решению», – приводит слова Аксюты РИА Новости.

Продюсер приоткрыл некоторые секреты телевизионной «кухни» и сообщил, что с участием Градского были отсняты два выпуска, которые в эфир еще не выходили. Снимались они полторы-две недели назад.

Певица Пелагея, которая также побывала на программе «Пусть говорят», в свою очередь назвала покойного артиста незаменимым. По его словам, этот как раз-таки тот случай, когда незаменимые люди бывают, хотя всем известная пословица утверждает обратное.

Напомним, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет 28 ноября. Церемония прощания с ним состоится завтра, первого декабря, в театре «Градский холл».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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