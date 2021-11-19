Аксюта раскрыл планы завершить сезон «Голоса» без замены Градского

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Продюсер шоу «Голос» Юрий Аксюта на эфире программы «Пусть говорят» рассказал, что на проекте «Голос» не собираются искать замену покойному наставнику Александру Градскому для дальнейших съемок.
«Прошло мало времени и говорить о таких вещах, мне кажется, рановато. Замены Александру Борисовичу нет – это надо понять и признать. Никто его не заменит, это невозможно. Как мы будем дальше доводить проект до финала, мы внимательнейшим образом подумаем и придем к какому-то решению», – приводит слова Аксюты РИА Новости.
Продюсер приоткрыл некоторые секреты телевизионной «кухни» и сообщил, что с участием Градского были отсняты два выпуска, которые в эфир еще не выходили. Снимались они полторы-две недели назад.
Певица Пелагея, которая также побывала на программе «Пусть говорят», в свою очередь назвала покойного артиста незаменимым. По его словам, этот как раз-таки тот случай, когда незаменимые люди бывают, хотя всем известная пословица утверждает обратное.
Напомним, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет 28 ноября. Церемония прощания с ним состоится завтра, первого декабря, в театре «Градский холл».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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