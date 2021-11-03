72-летняя Алла Пугачева похудела благодаря уколам для диабетиков

Алла Пугачева в настоящее время весьма эффектно выглядит. Такое впечатление, что Примадонна сейчас стройнее, чем в молодости. Она в свои 72 года на снимках кажется моложе своего мужа, 45-летнего Максима Галкина. Всё дело в том, что Алла Борисовна, как очень многие знаменитости России, давно пользуется весьма эффективным методом похудения и сбрасывания лишнего веса. Их делают стройными, с тонкими талиями, и элегантными ученые из Дании, пишет издание «Собеседник».

«Весь российский шоу-бизнес в настоящее время делает себе специальные инъекции, изначально разработанные медицинскими исследователями Дании, как лечебное средство для диабетиков. По мере лечения все начали обращать внимание на стремительное похудение пациентов. Благодаря чудодейственным уколам, у диабетиков стремительно уходил вес, лишний жир и они обретали чудесную форму. Причем, за весьма короткий период», — сообщила известная певица, пожелавшая остаться анонимной.

Разговорчивая дама не озвучила конкретный препарат, которым делаются инъекции. Она лишь подчеркнула — такой метод похудения очень дешёвый:

«Месячный комплекс уколов ориентировочно выходит по цене 8000 рублей. Ампулы свободно продаются во всех аптеках».

Певица акцентировала внимание лишь на одном — датские научные сотрудники осуществили поистине настоящую революцию в сфере борьбы с лишними килограммами. Учёные кардинально подошли к вопросу похудения людей. Медицинские специалисты Дании существенно облегчили жизнь всем обладателям лишнего веса, мечтающим любыми средствами привести своё тело в норму:

«Прежде была одна единственная специфика: отказываться от калорийной пищи, морить себя голодом, пить вредные тайские таблетки, делать липосакцию. Но обычно результата при таком воздействии на организм не было никакого. А сейчас — совершенно без насилия над собой делаешь укол и забываешь про все вредное. Сладкого не хочется вообще, булок тоже. Ты вообще очень мало кушаешь в течение дня, потому что просто не хочется. В результате — размер желудка уменьшается».

Тем более, что эту технологию смогли усовершенствовать. Если раньше делать уколы приходилось каждый день, то теперь — всего лишь раз в неделю. Да и к врачу идти не нужно, поскольку «один укол — это ручка-шприц, нажимаешь на кнопочку и все». Единственный минус — при проведении курса уколов нельзя ни грамма алкоголя, иначе просто не будет эффекта.

Да, кажется, российские звезды и правда —нашли волшебную пилюлю.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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