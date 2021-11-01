Моргенштерн уходит со сцены на 10 лет

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Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) попрощался со сценой, но обещал своим поклонникам вернуться через десять лет. В своем посте в Instagram музыкант заявил о том, что завершает карьеру. Он также выложил кадры со съемок клипа на песню «Я когда-нибудь уйду», под которыми написал следующее:
«Вернусь через 10 лет».
Слухи о том, что скандально известный рэпер планирует уйти, ходят уже давно.
Некоторые поклонники творчества Моргенштерна не уверены в том, что недавнее заявление музыканта стоит воспринимать буквально.
«Вернись», «Я надеюсь, это шутка», «Ты это серьезно? 10 лет без тебя я не переживу», «Я тебе уйду!» — написали комментаторы.
Некоторые предположили, что Моргенштерн просто сделал отсылку к Оксимирону, который уже шесть лет ничего не выпускал.
Не исключено, что рэпер решил заняться бизнесом. Как известно, Моргенштерн является владельцем двух ресторанов в Москве. Год назад он открыл ресторан Kaif Provenance, а недавно появилось еще одно заведение — Kaif Burger.
К слову, недавно Моргенштерн, который то и дело попадает в разного рода скандалы, вызвал шквал возмущений после того, как заявил о том, что в России давно пора прекратить «тратить миллионы» на празднование Дня Победы. Из-за этих слов многие обрушились на рэпера с резкой критикой, после чего музыкант поспешил заверить всех в том, что не умаляет значимости победы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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