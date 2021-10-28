В Сети обсуждают, почему телеведущий Андрей Малахов носит парик

В последних эфирах во внешности популярного телеведущего Андрея Малахова появились некоторые странности с прической. Телезрители заподозрили его в том, что он стал носить парик. В Сети появилась масса комментариев на этот счет, и даже были выдвинуты определенные версии.

Одни уверены, что у Малахова появились проблемы со здоровьем. И как результат он вынужден носить парик. Из-за определенных проблем в организме, как известно, волосы начинают редеть. Некоторые даже предполагают, что это онкология.

Вторая группа любителей посплетничать, считает виной наследственность. Если в роду мужчины начинают рано лысеть, то это касается всех последующих поколений. Но никому не известно, имел ли отец Малахова лысину.

Третьей причиной называют неудачный поход к стилистам. Всем известно как неудачный поход к парикмахеру может испортить нам жизнь на целый месяц, а возможно, и больше. Возможно, Малахов отдал себя в руки неопытного стилиста и теперь вынужден носить парик?

Сам Андрей никак не комментирует дискуссию общественности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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