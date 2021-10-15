Певица Зарубина заявила, что вакцинация приводит к появлению других штаммов

Профессор Шафалинов заявил, что невакцинированные люди легче болеют коронавирусом COVID-19
О том, почему невакцинированные пациенты легче болеют COVID-19, чем те, кто привился, рассказал профессор, доктор...Подробнее
Известная исполнительница Ольга Зарубина считает, что вакцины против вируса SARS-CoV-2 виновны в том, что на земном шаре формируются новые штаммы коронавирусного инфицирования.
«Человек, которому сделали уколы вакцинного препарата, становится очень злым и весьма хамоватым», — уверена певица.
Ольга Зарубина рассказала, что она категорически протестует против процесса обязательной вакцинации от коронавируса, пишет издание News.ru. Ее сильно возмущают и коробят оскорбления сторонников прививок в отношении тех граждан, кто в принципе не приемлет вакцинацию и критикует позицию прививающихся. Певица акцентирует внимание на том, что все люди, и каждый гражданин в отдельности, имеют возможность собственного выбора. Медики уже доказали, что сторонники вакцинации инфицируются, и у них случаются летальные исходы никак не реже, чем у всех остальных людей. Ольга Зарубина сделала предположение, что этим гражданам просто становится обидно. Сейчас все узнали, что после сделанного укола или даже двух привитому пациенту приходится и дальше бояться заболевания и возможных побочных эффектов препарата. Ольга Зарубина придерживается мнения, что вакцинация становится причиной появления новых разновидностей коронавируса.
В сентябре Наталья Ветлицкая сообщила поклонникам об отмене своего гастрольного тура по России. Причиной стала невозможность пересечения границы стран из-за отказа делать прививку. Знаменитость подчеркнула, что ее принципы не предполагают проведение вакцинации, в связи с чем остается лишь отменить выступления.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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