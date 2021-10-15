Собчак пошутила над Соловьевым из-за дома на озере Комо в Италии

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Телеведущая Ксения Собчак недавно побывала на мероприятии в Италии, в том числе посетила и окрестности озера Комо. В своем Instagram знаменитость опубликовала несколько фотографий, не забыв упомянуть, что именно там находится один из домов журналиста Владимира Соловьева, о чем неоднократно ранее сообщали некоторые средства массовой информации.
«Красивое место Соловьев выбрал себе для дачи», — не без иронии написала Собчак.
Развивая свою мысль, тележурналистка предположила, что обзавестись недвижимостью в ненавистной Европе Владимира Соловьева вынудили кусающиеся цены на дома в Геленджике. Лишенный возможности приехать в свой дом, он, по мнению Собчак, и критикует каждый вечер деградирующую «гейропу».
Ксения Собчак побывала на озеро Комо, чтобы провести свадьбу предпринимателя Андрея Вавилова и его 24-летней невесты Софи-Антуанетты Дилуа.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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