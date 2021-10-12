Менеджер сообщила об исчезновении блогера Саши Спилберг

В Instagram-сторис аккаунта знаменитой блогерши Саши Спилберг появились сообщения ее менеджера. Она заявляет, что девушка исчезла в Москве и вот уже несколько дней ни с кем не выходит на связь.

«Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Все, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в директ», — сказано в опубликованном в соцсети сообщении.

Последняя активность Саши Спилберг в Instagram наблюдалась три дня назад. Тогда девушка опубликовала фото.

Фанаты, узнав об исчезновении блогера, в большинстве своем забеспокоились. Некоторые пользователи сети, впрочем, сочли сообщения об исчезновении акцией, призванной повысить к себе внимание ради удержания популярности.

Среди версий - Саше захотелось побыть наедине, поставить общение с людьми на паузу.

«Instagram сильно высасывает все соки, по себе знаем, наверное, решила отдохнуть от всех и от всего», — говорится в одном из комментариев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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