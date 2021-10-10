Интересы Гагариной в суде с Исхаковым взялся представлять адвокат Пелагеи

Сегодня, 15:59

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Интересы Гагариной в суде с Исхаковым взялся представлять адвокат Пелагеи

Как известно, некоторое время назад певица Полина Гагарина развелась с Дмитрием Исхаковым. И вот сейчас бывший муж артистки решил судиться с ней. Дмитрий очень привязан к дочери Мие и надеялся, что будет и в дальнейшем ее воспитывать. Но, по словам мужчины, бывшая супруга дает видеться с ребенком, но по настроению, а когда Полины нет дома, то у Дмитрия и вовсе нет возможности пообщаться с малышкой. Первое судебное заседание состоится 3 ноября, оно пройдет в закрытом режиме. Сегодня представители бывших супругов встретились в Тверском районном суде, чтобы уладить этот вопрос, но иск Исхаков не отозвал.

На суде интересы Гагариной будет представлять известный адвокат Филипп Рябченко, который участвовал во многих громких процессах. Сейчас юрист защищает певицу Пелагею, которая больше года делит имущество с бывшим супругом Иваном Телегиным, пишет vz.ru.

Неизвестно, будут ли Гагарина и Исхаков делить имущество. Известно, что сейчас Дмитрий проживает в квартире, купленной до свадьбы. По словам фотографа, на сегодня его волнует только вопрос общение с ребенком.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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