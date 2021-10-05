Режиссер Учитель рассказал о трудностях, с которыми его жена столкнулась на МКС

Сегодня, 19:59

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Режиссер Учитель рассказал о трудностях, с которыми его жена столкнулась на МКС

Супруг актрисы Юлии Пересильд, которая в настоящее время снимается на земной орбите в художественном фильме с рабочим названием «Вызов», кинорежиссер Алексей Учитель, находясь в студии «Центрального телевидения» на НТВ, сообщил, с какими сложностями сталкивается его супруга, пребывая на МКС. 

Как рассказал известный в России мастер художественного жанра, Юлия регулярно связывается с Землей и с домом, сообщает НТВ. Говорят они с женой о разном, и о космосе тоже, однако большую часть времени обсуждаются семейные и рабочие дела на Земле. 

Учитель поделился информацией, что Пересильд, находясь на станции, продолжает дальше привыкать к невесомости. В этом для актрисы, впервые попавшей в космос, заключается одна из сложностей на МКС. Но не только. Есть и другая, не менее важная сложность. 

«К сложностям относится то, что, помимо невесомости, необходимо снимать, ведь программа построена так, что каждый день съемочный. Я в хорошем смысле ей завидую и понимаю, как это тяжело», — цитирует супруга актрисы НТВ. 
«У нее все хорошо, бодрячком», — заключил собеседник телеканала. 

Напомним: Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились на МКС 5 октября и пробудут там 12 дней. Все это время киногруппа будет работать над художественным фильмом с рабочим названием «Вызов». Ранее командир киноэкипажа Антон Шкаплеров рассказал, как Шипенко и Пересильд освоились на МКС, а эксперт в области космонавтики ответил на один из самых волнующих вопросов — почему актриса живет на МКС с распущенными волосами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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