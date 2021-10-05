Режиссер Учитель рассказал о трудностях, с которыми его жена столкнулась на МКС

«Испытала шок»: Сибирячка рассказала о съеме квартиры и зарплатах в шведском Гетеборге
Анастасия, проживавшая ранее в городе Новосибирске Российской Федерации, рассказала журналисту онлайн-издания НГС о...Подробнее
Супруг актрисы Юлии Пересильд, которая в настоящее время снимается на земной орбите в художественном фильме с рабочим названием «Вызов», кинорежиссер Алексей Учитель, находясь в студии «Центрального телевидения» на НТВ, сообщил, с какими сложностями сталкивается его супруга, пребывая на МКС.
Как рассказал известный в России мастер художественного жанра, Юлия регулярно связывается с Землей и с домом, сообщает НТВ. Говорят они с женой о разном, и о космосе тоже, однако большую часть времени обсуждаются семейные и рабочие дела на Земле.
Учитель поделился информацией, что Пересильд, находясь на станции, продолжает дальше привыкать к невесомости. В этом для актрисы, впервые попавшей в космос, заключается одна из сложностей на МКС. Но не только. Есть и другая, не менее важная сложность.
«К сложностям относится то, что, помимо невесомости, необходимо снимать, ведь программа построена так, что каждый день съемочный. Я в хорошем смысле ей завидую и понимаю, как это тяжело», — цитирует супруга актрисы НТВ.
«У нее все хорошо, бодрячком», — заключил собеседник телеканала.
Напомним: Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились на МКС 5 октября и пробудут там 12 дней. Все это время киногруппа будет работать над художественным фильмом с рабочим названием «Вызов». Ранее командир киноэкипажа Антон Шкаплеров рассказал, как Шипенко и Пересильд освоились на МКС, а эксперт в области космонавтики ответил на один из самых волнующих вопросов — почему актриса живет на МКС с распущенными волосами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Анастасия, проживавшая ранее в городе Новосибирске Российской Федерации, рассказала журналисту онлайн-издания НГС о...Подробнее
Военный корреспондент Александр Харченко считает, что силы самопровозглашенной ДНР не способны противостоять турецким...Подробнее
11 октября по линии Федерального фонда социального страхования (ФСС) россиянам будет выплачена новая стимулирующая...Подробнее
Британские читатели раскритиковали статью в Daily Mail, авторы которой обвиняют президента РФ Владимира Путина в...Подробнее
Россия хочет расколоть Великобританию, и спровоцировала преднамеренно энергетический кризис в том числе для этого. Об...Подробнее
6 октября главный санитарный врач Ирина Кузнецова подписала документ, в котором есть список сфер деятельности,...Подробнее
После смены власти в Мали, французские войска готовятся покинуть страну. До этого считалось, что Франция ввела армию в...Подробнее
Многие россияне могут оформить через МФЦ денежную выплату, которая станет существенным подспорьем для семейного...Подробнее
На днях представители террористического движения «Талибан» (запрещенная в России организация) и группировки «Джамаат...Подробнее
В октябре многие россияне могут оформить новую денежную выплату, обратившись в Пенсионный фонд России. Кто может...Подробнее
Комментировать