Бывшая жена Малькова через суд хочет взыскать с Макеевой 500 тысяч рублей морального ущерба

Бывшая жена Романа Малькова, нынешнего супруга актрисы Анастасии Макеевой, хочет взыскать со знаменитости крупную сумму денег в качестве морального ущерба. Она уже обратилась с соответствующим иском в Преображенский суд столицы, сообщает ФАН.

Светлана Малькова - художница. В браке с Романом у них родились четверо детей. Трое наследников живут вместе с мамой в Словении. Еще один ребенок переехал в Москву жить с отцом и его новой женой.

Недавно Малькова, руководствуясь интересами своей совершеннолетней дочери, обратилась в суд, который в своем иске просит признать порочащими и не соответствующими действительности данные, которые актриса выложила у себя в Instagram, а информацию с ее подачи подхватили печатные и электронные СМИ и распространили ее.

«Стороной истца заявлено требование о взыскании с ответчицы компенсации причиненного морального вреда в размере 500 тысяч рублей», — цитирует агентство слова пресс-секретаря Преображенского районного суда.

Первое заседание по делу Мальковой и Макеевой состоится уже 27 октября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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